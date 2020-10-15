İBB, Yıldız Kenter Tiyatrosu’nu satın alıyor

Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan duayen sanatçı Yıldız Kenter'in cenaze töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun İBB bünyesine alınması sözü vermişti.

Bunun üzerine Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun yaşatılması için İBB'ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 4 Mart 2020 tarihinde İBB Başkanlığı'na yazı yazarak işlemleri başlatmıştı.

Yazıda, 1968 yılında Kenter kardeşler tarafından kurulan Kenter Tiyatrosu'nun yarım asrı geçen sürede ismi Türkiye'de tiyatroyla özdeşleşen mekanların başında geldiğine dikkat çekilerek şöyle denildi;

“Çok sayıda tiyatro sanatçısının yetişmesine hocalık yapan, tiyatronun mümtaz şahsiyetlerinin anısının Kenter Tiyatrosu'nda yaşadığı İstanbul'un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan Kenter Tiyatrosu'nun tarihsel özellikleri, sanatsal niteliği ve özellikle kurucularının tiyatronun duayenleri arasında yer alması bakımından değerlendirilmesi, yaşatılması ve sanat serüvenine Şehir Tiyatroları bünyesinde devam etmesinin düşünüldüğü.”

TEMMUZ'DA GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Kenter Tiyatrosu’nuun Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne kazandırılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin talep, İBB Meclisi Temmuz ayı oturumlarında gündeme gelmişti.

Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş.'ye ait olan tiyatro binasının bulunduğu taşınmazın satın alınması, ilgili komisyonların ortak raporunda uygun bulunmuş ancak AKP-MHP grubu raporu, “teknik sıkıntılar” bulunduğu gerekçesi ile son anda geri çekmişti.

Aynı rapor, 15 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda tekrar gündeme geldi. Karar bu kez oybirliği ile kabul edildi.