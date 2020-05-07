İbrahim Gökçek kimdir? Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında merak edilenler…

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek 324 gündür ölüm orucundaydı. İbrahim Gökçek, 35 yıllık geçmişe sahip olan Grup Yorum'da bas gitarist olan yer alıyordu. Peki İbrahim Gökçek kimdir?

Grup Yorum, Türkiye çıkışlı protest, özgün müzik ve Anadolu rock gibi müziğin çeşitli dallarında eserler üreten politik, devrimci müzik grubu üyelerinde İbrahim Gökçek hayatını kaybetti. Gökçek, konser yasakları ve baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı.

GRUP YORUM ÜYESİ İBRAHİM GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Gökçek, konser yasakları ve baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı. Ölüm orucuna 323’üncü günde son veren ve tedavi için hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 7 Mayıs 2020’de yaşamını yitirdi.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezine polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleri için açlık grevi yapıyordu. Gökçek son olarak ölüm orucuna başladığını açıklamıştı.