İş Sanat’tan miniklere özel oyun: Fantastik Hikâyeler Makinesi

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Minik izleyicileri uçağın mucidi Wright Kardeşler'den Hezârfen Ahmet Çelebi'ye, sinemanın mucidi Lumiere Kardeşler’den taş devrine uzanan geniş bir zaman diliminde benzersiz bir yolculuğa çıkaracak oyunun meraklı kahramanı Ömer'e yetenekli genç oyuncu Ata Berk Mutlu hayat verecek.

Bu neşeli ve müzikli oyunda Ömer, büyükbabasının hediyesi ile zamanda yolculuğa çıkacak ve tarihteki birtakım buluşlara hem tanıklık hem de müdahale edecek. Sevilen oyuncular Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı ve Hayal Köseoğlu'nun canlandırmalarıyla çocuklara kahkaha dolu anlar yaşatacak oyun, öğrettikleri ile de unutamayacakları bir deneyim sunacak. Bu fantastik makineden neler çıkacağını merak ediyorsanız 29 Ocak 2017, Pazar günü İş Sanat’ta sahnelenecek.