Kievli rock grubundan Ed Sheeran’a teklif

Kievli rock grubu Antytilan'ın üyeleri, kuşatma altındaki şehirleri için yaklaşan bir yardım konserinde performans sergilemek istiyor. Grup, bu isteklerini performans sergileyecek olan Ed Sheeran'a seslenerek iletti.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı grup Antytilan, 29 Mart’ta Birmingham’da gerçekleşecek iki saatlik bir yardım programında performans gösterecek olan İngiliz şarkıcı-söz yazarı Ed Sheeran’a seslendi.

“Merhaba Ed! Kiev’den selamlar!”

Şarkıcıyken asker olan sanatçılardan biri olan baş şarkıcı Taras Topolia, grubun 116.000 TikTok takipçili hesabından şunları söyledi:

“Biz Ukraynalı grup Antytila’nın Ukraynalı müzisyenleriyiz. Ukrayna’da ve tüm dünyada çok sayıda hayranı olan en popüler Ukraynalı gruplardan biri… Barış zamanında konserlerimiz stadyumlarda gerçekleşirdi. Bugün, Birmingham’da gerçekleşecek olan Ukrayna için yardım konserini öğrendik. Ve Antytila’nın uzaktan konsere katılmasını, Kiev ile Birmingham arasında canlı yayın yapmayı teklif ediyoruz.”

“MÜZİĞİMİZLE UKRAYNA’NIN GÜÇLÜ VE YENİLMEZ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Üç çocuk babası Topolia pazartesi günü Euronews’e verdiği demeçte, grup üyelerinin Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılında Ukrayna ordusu için gönüllü çalışmaya başladığını söyledi:

“Savaş hayatımızı değiştirdi ve şimdi Rus işgalcilere karşı silahlarla savaşıyoruz. Size ve tüm İngiliz halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. İnanın bana, minnettarız ve bunu her zaman hatırlayacağız. Grubumuz, Rus işgalcilere teslim olmamış ve asla teslim olmayacak bir şehir olan Kiev’de müzik yapmaya devam edecek. Bombaların altında olmaktan korkmuyoruz. Müzik yoluyla dünyaya Ukrayna’nın güçlü ve yenilmez olduğunu göstermek istiyoruz. Bizi destekleyen tüm dünyanın önünde savaşacak ve zafer için şarkı söyleyeceğiz. Bu yüzden, 29 Mart için biz hazırız.”

Konserden elde edilecek gelir, Birleşik Krallık’ın Afet Acil Durum Komitesi ve onun Ukrayna İnsani Yardım Çağrısına fayda sağlayacak. Etkinlikte yer alacak sanatçılar arasında Camila Cabello ve İrlanda-İskoç rock grubu Snow Patrol da yer alıyor.

Ukrayna’nın başkenti olan ve yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Kiev, Rus kuvvetlerinin saldırılarına maruz kaldı.

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