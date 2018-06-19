Mabel Matiz yeni albümü Maya’yı böyle tanıttı: Kendimi şifalandırma biçimim

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Albüm lansman partisine katılanlar arasında; Göksel, Ferman Akgül, Gonca Vuslateri, Caner Özyurtlu gibi yakın dostları ve arkadaşları vardı. Yeni albümünde bulunan 21 şarkıyı dinletmeden önce açılış konuşması yapan Mabel Matiz, kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdiği gecede annesinin adı olan Maya isminin albüm kapağında başına bir taç gibi kondurulduğunu ifade etti.

‘YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK’

Mabel Matiz açılış konuşmasında, “Maya, bugüne kadar yaptığım en yüklü albüm. Bir yüzleşme albümü aslında. Hem kendimle hem kendi kuyularımla ilgili hem de ilişkilerim ve hayatımla ilgili çok derin bir kazı çalışmasıydı. Çok zorlu,yorucu ve aynaya bakmak gibiydi. Koca bir yükü, enerjiyi, hikayeler topluluğunu üzerimden atıyor gibiyim. Çıkış ve klip şarkımız A Canım adlı şarkı olacak. Bu albüm kendimi şifalandırma biçimimdi. Umarım dinleyen herkes aynı şifayı bulur. Bu albümü yaparken en büyük ilham kaynağım Anadolu'ydu yani bu coğrafyanın kendisiydi. Bütün Ortadoğu'ya ithaf ettiğim şarkı ile açılıyor albüm, Fırtınadayım şarkısı ile. Gerçek duygulardan oluşan, gönlümden yazdığım ve dinlerken beni bile titreten şarkılar var içerisinde. Maya'nın ana akım Türk müziği adına yeni bir dönem başlatacağını düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

Hareketli, mid tempo ve slov şarkıların yer aldığı albüm, 20 Haziran'da tüm dijital platformlarda ve kısa zaman sonra tüm müzik marketlerde fiziksel olarak 2 CD halinde yer alacak.