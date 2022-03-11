‘Mahallemizin kadınları’ Amerika’daki festivalde yarışacak

Seferihisar'da başlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' projesi kapsamında çekilen 'Arşipel Kadınları' filmi, Amerika'da Women's Voices Now Online Film Festivali'nde yarışıyor.

Sozcu.com.tr

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Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmen asistanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i sanat üreticisi bir kent haline getirme vizyonu meyvelerini vermeye başladı.

Seferihisar’da 2018’de başlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor’ projesi, adını uluslararası alanda duyurmayı başardı.

Film çekmek isteyen kadınlara ücretsiz sinema eğitimi veren projeyle ortaya çıkan ‘Arşipel Kadınları’ filmi, Women’s Voices Now Online Film Festivali’ne Türkiye’den katılan tek film oldu.

‘Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor’ projesinin hikâyesini anlatan filmin proje koordinatörlüğünü Kibar Dağlayan Yiğit, yönetmenliğini ise projede aldığı eğitimle ilk filmini çeken Nejla Deveci İmancı yapıyor.

‘Arşipel Kadınları’, projeye dâhil olan ve hayatlarında ilk defa eline kamera almış kadınların film yapma hikayesini ve festival yolculukları anlatıyor.

Festival ödül töreni 24 Mart’ta yapılacak.

‘Arşipel Kadınları’ Proje Koordinatörü Kibar Dağlayan Yiğit, “Bu projeyle kadınlar, kendi filmlerinin yönetmeni olurken aynı zamanda başka kadınların filmlerinde de çeşitli görevler alıyorlar. ‘Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor’ projesi ile sinemanın gücü sayesinde kadına ayrımcılığın önüne geçilmesinin yanı sıra kadınların kendilerini sanatsal bir dille ifade edebilecekleri ortam oluşturulması ve meslek edinmeleri de hedefleniyor. Bu uzun yolculuğumuzda ve buraya gelmemizde Başkanımız Tunç Soyer’in emekleri tartışılmaz. Tunç Soyer bize inandı ve emek yolculuğumuz başladı. Çok gururluyuz. İlmek ilmek işlediğimiz filmimizin dünya çapında değer görmesi bizi ve tüm kadınları daha da umutlandırıyor. Festivalde en önemli hedefimiz kendi hikâyemizi diğer kadınlarla paylaşmak, birbirimize iyi gelmek” dedi.

17 ÜLKEDEN KATILIM OLDU

Kadın hakları belgesel film festivali olarak adını Amerika’dan dünyaya duyuran Women’s Voices Now, kadınların ve kız çocuklarının haklarına dikkat çekerek, yanlış ve eksik temsillerine meydan okumayı amaçlıyor. Festivale bu sene aralarında İngiltere, Almanya ve İtalya’nın da bulunduğu 17 ülkeden temsilciler katıldı.

Seferihisar'da başlatılan ‘Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor’ projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin çalışmaları kapsamında sürdürülüyor.