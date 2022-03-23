Marina Abramović Ukrayna halkı için ikonik performansını yeniden sahneleyecek

Marina Abramović, Ukrayna halkı için para toplamak amacıyla 2010 yılındaki ikonik performansını bir yardım müzayedesinin parçası olarak yeniden sahneleyecek.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgaline sanat dünyası da kayıtsız kalmıyor. Pek çok sanatçı, Ukrayna halkına destek olmak için bağışlar yapmaya devam ediyor.

Son olarak Marina Abramović de unutulmaz performansı “Sanatçı Aramızda”yı yeniden sergileyerek savaştan zarar gören halka destek olacağını açıkladı. Abramović’in performansı için toplanan para ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım sağlamak için Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve kâr amacı gütmeyen Direct Relief’e gidecek.

75 yaşındaki performans sanatçısı Rusya’nın işgali için şunları söyledi: “Gerçekten incindim. Çok acıtıyor çünkü savaş genel olarak acıtıyor. Geçtiğimiz birkaç yılda Ukrayna’da çalıştım ve oradaki insanları tanıdım. Gururlular, güçlüler ve onurlular. Ukrayna’ya yapılan bir saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Bu, insanlığa yönelik bir saldırıdır ve durdurulmalıdır.”

Abramović, 2010 yılında performansı sergilediğinde unutulmaz anlar yaşanmıştı. Abramović, 2010 yılındaki performansında bir sürpriz yaşamıştı.

UNUTULMAZ PERFORMANS

Abromovic, senelerce kendisi gibi sanatçı olan Ulay ile birlikte performanslar sergiledi. Son olarak The Lovers ismini verdikleri Çin Seddi’nin iki farklı ucundan yürümeye başlayıp ortada buluştukları projenin ardından evlenmeyi planlayan çift, projeleri için Çin’den onay çıkmayınca beş yıl beklemek zorunda kalmışlardı. Beş yılın sonunda ise Ulay, Abramović’i aldatmış ve hatta bir çocuk bekliyordu. İkili yine de projeyi gerçekleştirdiler ancak bir kavuşmadan çok ayrılık ile sonuçlandı.

Abramović’in 2010 yılındaki performansında seneler sonra karşısına Ulay çıktı ve performans gereği ikili birbirilerinin gözlerinin içine bakarak oturdular. Dakikalarca bakışan çift hiçbir şey konuşmadan sadece ağladılar.

Abramović’in bu performansı, 2010 yılında sergilediği performansta yaklaşık 1.500 katılımcıyı yakalayan fotoğrafçı Marco Anelli tarafından bir kez daha belgelenecek.

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