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Merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ne corona virüsü darbesi
Merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ne corona virüsü darbesi
BluTV'nin merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin setinde corona virüsü çıktı. Dizinin çekimleri durduruldu.
Kültür Sanat 21 Ağustos 2020 - 15:57

tv100’ün haberine göre, BluTV’de yayınlanması planlanan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin setindeki corona virüsüne yakalandı.

Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı, Boran Kuzum ve Miray Daner'in de buluştuğu dizinin setinde büyük panik yaşandı.

İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte birkaç kişinin corona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Dizinin çekimlerine apar topar ara verildi. Dizide yer alan oyuncuların da corona virüsü testi yaptırdığı bildirildi.

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