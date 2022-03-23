MESAM ve MSG’den ‘Saatlerimizi geri verin’ çağrısı

Türkiye'de müzik eseri sahiplerinin bağlı olduğu iki meslek birliği olan MESAM ve MSG ortak bir açıklama yaparak gece 12'den sonra canlı müzik yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), yayınladıkları açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ilgili bakanlara, 24.00’ten itibaren canlı müziğin yasak olmasıyla ilgili düzenlemeyi değiştirme çağrısında bulundu.

“ARTIK MÜZİK İÇİN DE İYİLEŞME VAKTİ”

“Artık müzik için de iyileşme vakti, saatlerimizi geri verin” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yasaklar biterken, dünya iyileşirken müzik sektörü ve bağlı binlerce insan hâlâ yaralı. Artık müzik için de iyileşme vakti. Şu anda yürürlükte olan ‘gece saat 24.00’ten sonra canlı müzik yasağı’ndan müzik ve işbirliği içindeki tüm sektörlerin çalışanları olumsuz etkilenmektedir.”

“MSG ve MESAM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bağlı bulunduğumuz T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, T.C. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve T.C. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın değerli destekleriyle bu yasakların sona ermesini talep ediyoruz.”

“Bahar gelirken, müzik ve bağlı yüzlerce sektörün emek verenleri adına saat 24.00’ten sonra canlı müzik yasağının kaldırılarak gereğinin yapılmasını arz ediyoruz.”