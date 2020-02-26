MESAM’da Arif Sağ yönetimi yeniden görevden alındı

MESAM’da bundan iki yıl önce Orhan Gencebay ve ekibi yönetimi şikayet etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Arif Sağ yönetimini görevden almış, birliğe kayyum atamıştı. Daha sonra 31 Mayıs 2018’de Genel Kurul yapılmış, bu seçimde de yeniden aday olan Arif Sağ ve ekibi ipi göğüslemişti.
MESAM’da eskiden görev yapan Recep Ergül tarafından Genel Kurul’da 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen dava sonucunda Arif Sağ ve yönetimini görevden aldı.
BİR AY SONRA SEÇİM VAR
MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Kayyum atanması söz konusu değil. Seçime bir ay zaman kaldı. 28 Mart’ta seçim olacaktı. Her şeyi hazırlamıştık, üyelere tebligat da gitti. 1 aydır süreçte tarafsız bir yönetim olsun diye 3 kişilik heyet kurulmasına karar verilmiş. 3 gün içerisinde karşı ekiple uzlaşırsak, mutabık kalınan isimler seçime götürecek, uzlaşamazsak kendilerinin atadıkları isimlerle seçime gireceğiz” dedi.
Timisi, mevcut yönetim kurulu olarak seçimde yeniden aday olduklarını da sözlerine ekledi. Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.
MESAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Arif SAĞ – Başkan
Abdullah Cahit Berkay – Başkan Yardımcısı
Metin Karataş – Sayman Üye
Ali Haydar Timisi
Elif Nun Gökçe
Ali Rıza Binboğa
Celal Ulusu
Ali Yavuz
Ali Rıza Erdoğan
Ahmet Can Akyol
Faruk Demir