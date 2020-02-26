MESAM’da Arif Sağ yönetimi yeniden görevden alındı

MESAM’da bundan iki yıl önce Orhan Gencebay ve ekibi yönetimi şikayet etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Arif Sağ yönetimini görevden almış, birliğe kayyum atamıştı. Daha sonra 31 Mayıs 2018’de Genel Kurul yapılmış, bu seçimde de yeniden aday olan Arif Sağ ve ekibi ipi göğüslemişti.

MESAM’da eskiden görev yapan Recep Ergül tarafından Genel Kurul’da 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen dava sonucunda Arif Sağ ve yönetimini görevden aldı.

BİR AY SONRA SEÇİM VAR

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Kayyum atanması söz konusu değil. Seçime bir ay zaman kaldı. 28 Mart’ta seçim olacaktı. Her şeyi hazırlamıştık, üyelere tebligat da gitti. 1 aydır süreçte tarafsız bir yönetim olsun diye 3 kişilik heyet kurulmasına karar verilmiş. 3 gün içerisinde karşı ekiple uzlaşırsak, mutabık kalınan isimler seçime götürecek, uzlaşamazsak kendilerinin atadıkları isimlerle seçime gireceğiz” dedi.

Timisi, mevcut yönetim kurulu olarak seçimde yeniden aday olduklarını da sözlerine ekledi. Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.

MESAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Arif SAĞ – Başkan

Abdullah Cahit Berkay – Başkan Yardımcısı

Metin Karataş – Sayman Üye

Ali Haydar Timisi

Elif Nun Gökçe

Ali Rıza Binboğa

Celal Ulusu

Ali Yavuz

Ali Rıza Erdoğan

Ahmet Can Akyol

Faruk Demir