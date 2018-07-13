Milli Kütüphane kaldırıldı! Ülkenin hafızası artık yok

Tam 72 yıl önce kurulan ve 'Türkiye'nin Hafızası' olarak anılan Milli Kütüphane de artık yok. 703 saylı KHK ile Milli Kütüphanenin kuruluş kanunu iptal edildi. Kütüphanenin ve içindeki 3 milyon eserin ne olacağına ilişkin bir düzenleme de yapılmadı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Milli Kütüphaneyi de yok ettiler, ülkenin hafızasında önemli bir geçmişe sahip bir kuruluşu ortadan kaldırdılar. Türkiye şu an dünyada milli kütüphanesi olmayan tek ülkedir" dedi.

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CHP’li vekil Atilla Sertel, TBMM'de yaptığı açıklamada “Milli Kütüphaneyi güçlendirmek yerine onu yok ettiler, millilikten ve yerlilikten dem vuranların ilk icraatlarından biri de Milli Kütüphane’yi yok etmek oldu. Milli Kütüphane hukuken yok edildi, tüzel kişiliği ortadan kaldırıldı, lağvedildi, yeniden de teşkilatlandırılmadı. Görevlerinin bir kısmı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne verildi. Milli Kütüphane Başkanlığı’nın şu an itibarıyla konumu küçük bir Halk Kütüphanesi’nden bile kötü durumdadır” diye konuştu.

BAKANLIK ‘ÇALIŞMAMIZ YOK’ DEMİŞTİ

2016 yılında Milli Kütüphane’nin kapatılacağı ve içindeki kitapların Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşınacağı öne sürülmüştü. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yapıp “Geçmişten gelen zengin tarihi ve kültürel değerleri arşivleyerek gelecek kuşaklara aktarmak gibi önemli bir görevi üstlenen; mevcut misyonunu güçlendirmek adına şu anki hizmet binasının arkasına büyük bir de ek depo inşası yapılan Milli Kütüphane’nin kapatılması yönünde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır” demişti.



1948'DEN BERİ HALKA AÇIK

Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’nde küçük bir büroda başlatıldı ve kısa bir süre içinde 8 bin eseri içeren koleksiyon oluşturuldu. Bir yıl sonra eser sayısı 60 bine çıktı ve 16 Ağustos 1948’de halka açıldı. Milli Kütüphane 29 Mart 1950’de kabul edilen kuruluş kanunu ile yasal kimlik kazandı. 5 Ağustos 1983’te yeni binasında kullanıcılarına hizmet vermeye başladı ve yasası iptal edilene kadar da Bahçelievler’de bulunan bu binada kaldı.

3 MİLYONA YAKIN ESER BULUNUYOR

Milli Kütüphanede halen 3 milyona yakın eser bulunuyor. Bunlardan 55 bini eski harfli Türkçe kitap, 26 bini de el yazması… Ünlü ressamların orijinal tabloları, taş plaklar, fotoğraf, pul, para, afiş ve mikrofilm gibi görsel-işitsel materyaller de var. İstanbul'un fethinde ele geçirilen ceylan derisi üzerine yazılı İnciller ve tezhipli Kur'an-ı Kerim'ler de Milli Kütüphane’nin en değerli eserleri arasında bulunuyor. Kütüphanede 4 okuma salonu ve görme özürlülere yönelik ‘Konuşan Kitaplık’ da yer alıyor. Konferans salonlarına da sahip olan kütüphane internet üzerinden de hizmet veriyordu.