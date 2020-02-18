Narmanlı Sanat’la Marina Abramović sergisi

İstanbul’un kalbinde sanat dünyasını hareketlendiren bir mekana dönüşen Narmanlı Sanat, bu kez kendi alanından çıkıyor ve katılmak isteyenlerle birlikte Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Marina Abramović + MAI, Akış / Flux sergisini geziyor.

Narmanlı Sanat, 23 Şubat Pazar günü performans sanatçısı Ayça Ceylan'ın anlatımıyla performans sanatının öncülerinden Marina Abramović'in Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen Akış başlıklı sergisinde II. Dünya Savaşı Avrupa'sından günümüze doğru sosyokültürel bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Performans, sanat tarihine bakıldığında 50 senelik geçmişiyle yeni bir alan olarak çıkıyor. Abramović'in neden performansı tercih ettiğini ve işlerini anlamak adına 1946 Yugoslavya doğumlu olan sanatçının çocukluğuna, ailesine, ilk aşkına ve üniversite yıllarına dönülüyor.

SSM'de sergilenen tüm işlerin detaylı okumasını yapılırken canlı/interaktif performansları izlenip/deneyimlenecek gezi sonrası dileyenler ile MSA'da bir mola verilecek.