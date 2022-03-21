Nur Sürer’e Onur Ödülü

Kartal Belediyesi'nin sinema sektörüne destek olmak, sinemaya ilgi duyan amatör oyuncu ve yönetmenleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nin ödül töreninde sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer'e 'Onur Ödülü' verildi.

Sozcu.com.tr

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Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ve 116 filmin yarıştığı 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nin ödül töreni Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer, festivalin jüri başkanlığını yapan yönetmen Derviş Zaim ile çok sayıda sinemasever katıldı.



“KISA FİLM BU İŞİN CENİNİ”

Ödül töreni, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, Nur Sürer’e ‘Yaşam Boyu Sinema Emek ve Onur Ödülü’nü takdimiyle başladı.

Nur Sürer “Bu ödülü çok önemsiyorum. Buraya setten geliyorum. Sinema oyunculuğuna başladığımda, kısa filmin ne olduğunu bilmiyordum. Yani bütün filmleri uzun zannediyordum. Sonra tabii önemini anladık. Kısa film gerçekten bu işin cenini, burada başlıyor her şey. Kısa film yapan öğrencileri önemsiyorum. Yapılan işleri beğenerek izliyorum. Çünkü orada gördüğüm şeyler ilerinin çok önemli sinemacılarını çıktığını gösteriyor. Eminim burada da çok iyi işler çıkaran gençlerimiz vardır. Bu ödül için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“HEDEFİMİZ FESTİVALİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada festivale katılan tüm sinema emekçilerine teşekkür ederek “Festivali planlarken ana amacımız öncelikle kültür ve sanata hizmet etmek. Geleceğin yeni filmleri, yapıtları ve yönetmenleri ile sinema filmlerine gidecek yolun buradan geçtiğine ekip olarak biz de inanıyoruz. Bu anlamda Kartal’dan katılan komşularımız da var. Önümüzdeki yıl dördüncü festivalde ulusal düzeyde bu işi devam ettirip, sonra bu sistemi oturttuktan sonra uluslararası arenaya taşımak, en büyük hayalimiz ve hedefimiz” ifadelerini kullandı.

EN İYİ FİLM: VESİKALIK

Törende, 166 filmin arasından ilk 3’e giren eserlerin ödülleri sahiplerine teslim edildi. Yarışmanın birincisi Ali Rıza Erdemir’in yönetmenliğindeki ‘Vesikalık’ isimli kısa film oldu. İkincilik ödülünü Zafer Geyikçi’nin yönetmeliğindeki ‘Ziyaretçi’ filmi, üçüncülük ödülünü yönetmenliğini Abdulselam Çakay’ın yaptığı ‘Sar’ filmi aldı.

Festivalde, ‘Umut Vadeden Genç Yönetmen’ ödülünü ‘Pencere Ödülü’ filmiyle Kartallı yönetmen Tufan Yılmaz kazandı. Jüri Özel Ödülleri'nin sahipleri ise ‘Anaoush’ filmi ile Deniz Telek ve ‘Şero’ filmi ile Mustafa Efelti oldu.

Törende Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Nur Sürer ile festivalin jüri başkanlığını yapan Derviş Zaim’e ve 11 jüri üyesine teşekkür plaketi takdim etti.

Ödül töreninin sonunda, birincilik ödülünü kazanan ‘Vesikalık’ filminin gösterimi yapıldı.