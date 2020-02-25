Öğrenciler en iyileri seçti

Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl 8’incisi İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 40 bin TL gelir, Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.

Törenin açılışında İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu verdiği konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.



Burçin Şimşek ve Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı törende bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 32 kategoride verilen ödüller ve sahipleri şöyle:

Yaşam Boyu Onur Ödülü – Ayla Algan

En İyi Albüm – Fatma Turgut / Elimde Dünya

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı – Zeynep Bastık

En İyi Jenerik – Hayat Şaşırtır – Aydilge

En İyi Şarkı – Sagopa Kajmer – Avutsun Bahaneler

En İyi Kadın Şarkıcı – Simge Sağın

En İyi Erkek Şarkıcı – Mabel Matiz

En İyi Müzik Grubu – Pinhani

En İyi Çocuk Oyuncu – Lavinya Ünlüer

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Şükran Ovalı

En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Sunay Akın

En İyi Kadın Oyuncu – Aslı Enver

En İyi Dizi – Mucize Doktor

En İyi Erkek Oyuncu – Taner Ölmez

En İyi Erkek Sinema Oyuncusu – Aras Bulut İynemli

En İyi Sinema Filmi – 7. Koğuştaki Mucize

Rektörlük Özel Ödülü – TRT 2

En İyi Magazin Programı – Gel Konuşalım / TV8

En İyi TV Kanalı – Kanal D

En İyi Haber Bülteni – İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

En İyi Talk Show Programı – İbrahim Selim ile Bu Gece

En İyi Spor Programı – Spor Merkezi / TRT Spor

En İyi Sosyal Medya Fenomeni – Aslı Kızmaz

En İyi Youtube Kanalı – Post42

En İyi Kitap – Türk Dış Politikasının ve Kıbrıs'ın Zorlu Dönemi / Furkan Kaya

En İyi Kültürel Girişim- Zai Kütüphane

En İyi Kadın Sporcu – Eda Erdem

En İyi Kültür Sanat Kurumu – İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

En İyi E-spor Takımı – Royal Youth

En İyi E-spor Oyuncusu – Asım Cihat Karakaya / Fabfabulous

En İyi Uygulama – Getir

En İyi Twitch Yayıncısı – Ferit ‘Wtcn' Karakaya