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Ören yerlerine yüzde 50 civarında zam yapıldı!
Ören yerlerine yüzde 50 civarında zam yapıldı!
Türkiye'deki ören yerlerinin giriş ücretlerine yaklaşık yüzde 50 civarında zam geldi.
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 7 Eylül 2018 - 12:33

Pamukkale Örenyeri’ne, Topkapı Müzesi’ne, Ayasofya’ya, İzmir Efes Örenyeri’ne girmek artık daha zor… Zira, Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerini işleten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne gönderdiği yazıda giriş ücretlerine 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olarak zam yapıldığını duyurdu.

YÜZDE 50 ZAM YAPILDI

Zammın yaklaşık oranı ise yüzde 50 civarında oldu. Örneğin, en gözde turistik yerlerden Denizli’deki Pamukkale’ye giriş ücreti 35 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı. Böylece, Pamukkale’ye yüzde 43 zam gelmiş oldu. Topkapı Sarayı’na giriş ücreti 40 TL iken 60 TL, İzmir Efes Örenyeri 40TL iken 60 TL, Nevşehir Göreme 30 TL iken 45 TL oldu. Denizli’de Laodikya Antik Kenti’ne giriş ücreti de yüzde 50'lik zamla 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

 

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İşte, örenyerleri ve müzelere gelen zamlar…

‘MÜZEKART’A DA ZAM

MüzeKart’a da zam geldi. 50 TL olan “Müzekart+”ya yüzde 40 zam geldi, ve yeni fiyatı 70 TL oldu. “Müzekart İndirimli” 20 TL’den 30 TL’ye çıkartıldı. Museumpass Türkiye 210 TL’den 315 TL’ye yükseldi.

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Son güncelleme: 13:39 - 07.09.2018
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