Oscar Ödül Töreni’nde Zelenskiy’nin yıldızlara hitap etmesi reddedildi
Oscar'ın ev sahibi Amy Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yıldızlarla dolu toplantıya hitap etmesi talebinin reddedildiğini açıkladı.
Ünlü komedyenin, 24 Mart’ta The Drew Barrymore Show’da gösterime girecek olan bir teaser’da, Rusya’nın devam eden Ukrayna işgali gibi küresel sorunları vurgulamak için Oscar platformunun kullanılması hakkında konuştuğu görülüyor.
Röportaj sırasında Schumer, sunucu Drew Barrymore’a Oscar çok fazla kişi tarafından takip edildiği için Zelenskiy’nin 27 Mart’taki törende konuşmasını istediğini ancak fikrinin organizatörler tarafından reddedildiğini söyledi.
Schumer, Oscar Ödül Töreni’nin”en azından birkaç şey hakkında yorum yapmak için harika bir fırsat sunduğunu belirterek, Barrymore’a mevcut durumu vurgulayan bazı şakaları olduğunu söyledi.
Schumer ile birlikte, oyuncu ve stand-up komedyeni Wanda Sykes ve Regina Hall, bu yılki törene ev sahipliği yapacak.