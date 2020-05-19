Özdemir Asaf’ın ilk kez ortaya çıkan ‘Atatürk’ şiiri

Türk şiirinin ustalarından Özdemir Asaf’ın daha önce yayınlanmamış 9 şiiri Virüs Dergisi’nin dördüncü sayısında okuyucularla buluştu. O şiirler arasında Asaf’ın Atatürk şiiri de yer alıyor. 1 Temmuz'da raflarda yerini alacak üç aylık edebiyat dergisi, şiiri 19 Mayıs’ın yıl dönümünde paylaştı.

İşte, o şiir:

ATATÜRK

Seni duydum

Geliyor dediler

Durdum bekledim

Seni gördüm

Seni okudum

Anlatılanları dinledim

Bir yönden gelmiştin

Oyunlarımızın içinden geçtin

Bir yöne doğru

Derslerimizin içinden

Biz anladıkça yürüdün

Az gözüktü yaşadığın yıllar az

Koca bir Türkiye için

Ne zaman geliyor dedilerse baktım

Her yüz sana dönüktü

Seni gördüm

Gidiyor dediler

Bir gün

Baktım

Seni gördüm

O gün bugün gidiyorsun

Dönmüş bakmaktayım

Gittikçe sen

Hep adamlarla adamcıklar arasından

Gittikçe büyüyorsun

Adamlar adamcıklar arasından

Seni susuyorlar büyüyorsun

Seni korkuyorlar büyüyorsun

Seni övüyorlar büyüyorsun

Söylüyorlar büyüyorsun

Sen gülerdin gene gülüyorsun

Bir adamdın bir adamsın

Bir insandın bir insansın

Bir başlangıç bir son

İyide kötüde tutulansın

Ben hiç korkmuyorum

Senden senin geleceğinden

Dünyanın her yerinde insan

Büyüğünden küçüğünden

Öldürüyor yaşatıyor sevgiyi

Kimileri seni öldü biliyor

Hiç ses etme ölmesinler korkudan

Bir gün döner dolaşır

Ulaşırlar karşıdan

Atatürk ben

Bin dokuz yüz yirmi üç

Atatürk sen

Bin dokuz yüz yirmi üç

Sen Nisan Ağustos Ekim

Sen Samsun, Erzurum, Sivas

Ben Ankara Yozgat

Derken vatan çiziliveriyor ya

Sen nerden ses etsen

Benden sesine bir ses geliyor ya

O gün bugündür seninle

Sana karşı büyük küçük

Tartışıyoruz

O gün bugün nicedir

Seninle sana karşı

Sana karşı seninle

Sen varken dördümüz sekizidik

Şimdi dördümüz iki

Sanan varsa eksildik

Biliyoruz eksilmedik

İsteyen görecektir

Kimbilir belki dedikleri gibi

Bu ölçüler değişmiştir

Ola ki umanlar var

Eksilip yitmemizi

Ölçerek tartan da var

Dördümüzü, tekimizi

(ÖZDEMİR ASAF / 1973)



