Renkli sergi kapılarını açtı: İlgi büyük

Fransa'nın başkenti Paris'te ilgi çekici bir sergi açıldı.

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Pop Air adlı yeni bir sergi Fransa'nın başkenti Paris’te kapılarını açtı.

Başkentteki Grande Halle de la Villette’de ziyarete açılan sergiye ilgi büyük oldu.

5 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerin etkileşim içine girebileceği bir alan oluşturulurken ‘şişirilmiş sanat eserleri’nden oluşan bir havuz da oluşturuldu.

15 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Roma'daki Balon Müzesi ile işbirliği içerisinde düzenleniyor. Renkli sergiye katılanlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek büyük ilgi gösterdi.

Sergideki bütün eserler şişirilmiş oldu.