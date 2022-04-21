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Renkli sergi kapılarını açtı: İlgi büyük

Fransa'nın başkenti Paris'te ilgi çekici bir sergi açıldı.

Yayınlanma: 16:55 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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Renkli sergi kapılarını açtı: İlgi büyük

Pop Air adlı yeni bir sergi Fransa'nın başkenti Paris’te kapılarını açtı.

Balonların başrolde olduğu sergiye ilgi büyük oldu.

Başkentteki Grande Halle de la Villette’de ziyarete açılan sergiye ilgi büyük oldu.

Sergideki eserlerin şişirilmiş olmasına dikkat edildi.

5 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerin etkileşim içine girebileceği bir alan oluşturulurken ‘şişirilmiş sanat eserleri’nden oluşan bir havuz da oluşturuldu.

Sergi alanında oluşturulan platformlardan enstalasyon izlendi.

15 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Roma'daki Balon Müzesi ile işbirliği içerisinde düzenleniyor. Renkli sergiye katılanlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek büyük ilgi gösterdi.

Sergideki bütün eserler şişirilmiş oldu.

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