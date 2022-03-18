Rus oligarkların yıldızları: Ünlü sanatçıların milyonlarca dolarlık performansları tekrar gündem oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ile birlikte Rus oligarklara yaptırımlar uygulanıyor. Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, geçmişte milyonlarca dolara Rus oligarklara özel konser düzenleyen sanatçıları sıraladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde batı ülkelerinin Rusya’daki oligarklara uyguladığı yaptırımlar gündemde düşmezken, Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, geçmişte Rus milyarderler için milyonlarca dolara konser düzenleyen yıldızlarını sıraladı.

Bild, “Oligarkların yıldızları” başlığını kullandığı haberde, “Rus oligarklar onlarca yıl boyunca umarsızca lüks bir şekilde yaşadı fakat bu umarsızlık artık bitti. AB’nin yaptırımları oligarklara sert bir darbe vurdu, yatlar ve malikanelerine el konuldu, hesapları donduruldu” denildi.

Gazete, Putin’in başlattığı savaştan önce birçok Rus oligarkın, düğün, doğum günü, yılbaşı ya da diğer kutlama günlerinde ünlü şarkıcılara milyonlarca dolar vererek özel performansları finanse ettiğini yazdı.

Jennifer Lopez’in 2016’da Rus oligark Mikhail Guzeriyev’in oğlunun düğünü için sahne aldığını hatırlatan Bild, “900 milyon euroluk düğün, en pahalı düğün olarak kayıtlara geçti. O dönemde Lopez’e 1 milyon euro ödendiği belirtildi” ifadesini kullanırken, Rus oligark Andrei Melnichenko’nun özel bir konser için 1.7 milyon euro ödediği belirtildi.

İngiliz sanatçı Sting’in de Mikhail Guzeriyev’in oğlunun düğününde sahne aldığı belirtildi. Sting’in ne kadar kazandığı ise açıklanmadı. Aynı düğünde Enrique Iglesias’ın da sahne aldığı hatırlatıldı.

Chelsea kulübünün sahibi olan ve son dönemde yaptırımlar yüzünden zor durumda kalan Roman Abramoviç’in de 2014 yılına şaşalı bir şekilde giriş yaptığını hatırlatan Bild, “Abramoviç 2014’e Lady Gaga konseriyle girdi. Lady Gaga’ya 1.8 milyon euro verildi. Lady Gaga’nın performansı Abramoviç’in o dönemki sevgilisi Darja Alexandrovna Zhukova’yı mutlu etmişti” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Rus oligark Valeri Kogan’ın da torununun düğünü için Mariah Carey’i sahneye çıkardığı da hatırlatıldı. Carey’nin 2.5 milyon dolar aldığı kayıtlara geçti.