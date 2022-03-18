“Sanat filmleri iş yapmıyor, gişe filmlerine ihtiyacımız var”

Fransa'nın en büyük sinema zincirlerinden birinin de sahibi olan yapım şirketi Pathé'nin başkanı 41 yaşındaki Ardavan Safaee, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ünlü yapımcı Ardavan Safaee’ye göre, Fransa, sanat filmlerine dair uzun bir geleneğe sahip olabilir, ancak ülkenin Netflix gibi video akış platformlarıyla rekabet edebilmesi için gişe rekorları kıran “blockbuster” filmlerin çekilmesi gerekiyor.



“Fransız sinemasının hayatta kalabilmesi için sanat filmlerine değil, gişe rekorları kıran filmlere ihtiyacı var” diyen Safaee’nin bu sözleri çok tartışma yaratacağa benziyor. Yapımcı, zamanında Éric Rohmer, Jean-Luc Godard ve François Truffaut gibi köklü yönetmenler çıkarıp sinemaya yön veren ülkenin artık modern dünya sinemasıyla baş edemediğini savunuyor.

2019 yılında Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangını anlatan ve Fransa’da 16 Mart tarihinde vizyona giren Notre-Dame Brûle filminin de yapımcıları arasında bulunan Safaee, filmin gişe rekoru kırmasını umuyor. Fransızların yoğun ilgi gösterdiği yapım, Robert Pattinson’lı Batman filmine rakip olarak görülüyor.

DEVLET DESTEĞİ ELEŞTİRİLİYOR

Fransa’da çok az insanın izlemek isteyeceği filmlerin devlet desteği gördüğüne dair bir tartışma halihazırda mevcut. Pathé gibi önemli bir yapım şirketinin başkanının da bu tarz bir açıklama yapması ortalığı iyice alevlendireceğe benziyor.

Örneğin 2020’de Fransa’da çekilen filmlerine, yaklaşık 11 milyar TL’lik (666,2 milyon Euro) bir devlet desteği verildi.

Ulusal Sinema Merkezi’nin yakın tarihli bir raporuna göre de, Fransa’da her yıl çekilen film sayısı 146 iken, 1990’dan bu yana, sayı istikrarlı bir şekilde arttı. Ancak bu filmlerin yarısından fazlası 50 binden az seyirci çekiyor.

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