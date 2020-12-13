Sanatço Oganaki ‘Fısıldayan kutular’la 70’lerin ruhunu yeniden yarattı

Sanatçı Bedri Baykam'ın kurucusu olduğu Piramid Sanat, 18 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında heyecan verici bir sergiye ev sahipliği yapacak. Minyatür diorama (Gerçek veya kurgu bir olayın anın veya hikayenin üç boyutlu olarak minyatür ölçekli modellemesi) sanatçısı Ogan Akıncı'nın (Oganaki) ilk kişisel sergisi olan “Fısıldayan Kutular'' sanatseverleri yakın tarihte kısa bir yolculuğa çıkaracak.

Sanatçı Ogan Akıncı'nın üç boyutlu minyatür eserlerinin yer aldığı sergi için “büyüleyici” yorumunu yapan Bedri Baykam “Oganaki, Fısıldayan Kutular ile 70'ler ruhunu bizler için yeniden yaratıyor” ifadesini kullandı. Baykam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kütüphanesiyle, araba tamircisiyle, barıyla, bakkalıyla, berberiyle, caddeleriyle… O farklı bir 68 kuşağı! 70'ler ise onu büyüleyen evrenle tanışması… O kadar büyük bir buluşma olmuş ki bu, aradan 45-50 yıl geçmiş olsa da, o izler kendisinin yaratıcılığını ateşlemeye bugün de devam ediyor. ‘Fısıldayan Kutular'da gördüğümüz büyüleyici detaylar; çatlak lavabo, kaloriferde kuruyan ıslak küçük havlu, sokağın açık penceresinden rüzgârın savurduğu perde, bakkalın buzdolabında renk değiştirmiş bir pastırma, yer karolarının kiri veya bir musluğun pası, çocukluğumuzun çikletleri, yağları… Edward Hopper'ın 1940 Amerikası'ndan fırlayarak önümüze gelmiş benzin pompaları… Fısıldayan Kutular geçmişimizi, özlemlerimizi, unuttuğumuz şarkıları, yaşanmışlıklarımızı canlandırıyor. İster sanat dünyasının bir gediklisi olalım, ister bu işleri tesadüfen gören bir postacı veya çiçekçi… Bu kutular herkesi etki alanına mıknatıs gibi çekiyor ve onlarla diyaloğa girmemek mümkün değil. Oganaki'nin işleri insanları mutlu ediyor, onları nostaljik tatlarla geçmişe taşıyor, en güzel hisleri adeta ateşliyor. İsterim ki bu sergiyi her İstanbullu görsün, hiçbiri kaçırmasın!”

Birden zıpkın yemiş gibi yerime mıhlandım

Yaptığı her biri üç boyutlu sanat eserleri olan Ogan Akıncı (52), kesip-biçmeyi, sokaktan bulduklarıyla kendine oyuncak ve resim yapmaya Ankara'daki çocukluk yıllarında başlamış. Resim ve sanatla ilgilenmeyi düşünürken, “Oğlum sanatçı olup aç kalma!” nasihatleri hayallerini erteletti. 30 yıl boyunca THY'de uçuş harekat uzmanı olarak çalıştı. Şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Bedri Baykam ile Mart ayında ArtAnkara Sanat Fuarı'nda tanıştılar. Baykam, Akıncı'nın eserlerini ilk gördüğü anı “Birden zıpkın yemiş gibi yerime mıhlandım! Bu ‘küçük' sanat eseri beni zaman içinde bir seyahate çıkardı. Şansıma sanatçı da oradaydı. Sonrasında ise “Fısıldayan Kutular' sergisi doğdu” diye anlatıyor.