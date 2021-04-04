Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin ‘2021 Gıda Yılı'ndan ilham alan müzik öğretmenleri, Nilüfer Sebze Orkestrası'nı oluşturdu.

Su kabağı, pırasa, havuç, patlıcan gibi sebzeleri kullanarak çeşitli enstrümanların seslerini elde eden orkestra, Tohum Takas Şenliği'nde sergileyecekleri performansa hazırlanıyor.

Ritim eğitmeni Akın Togay, “Orkestramız, 6 müzik öğretmeninden oluşuyor. Çalışmalarımız, ağırlıklı olarak ritim üzerine sürüyor. Daha önce de kova, plastik bardak, basketbol topu gibi çeşitli materyalleri kullanarak müzik yaptık. Bu kez, enstrümanlarımız sebze ve bakliyatlar olacak.

Tarım ve sağlıklı gıda konusuna dikkat çekmek istedik. İlk performansımızı 3 Nisan tarihinde Tohum Takas Şenliği'nde gerçekleştireceğiz. Çocuklara yönelik atölyeler de yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

BÜYÜK BİR HEYECAN

Nilüfer Sebze Orkestrası'nda müzik öğretmenleri Sinan Turhan, Hatice Çeliktaş, Zeynep Özmelek, İrem Kaya Temel, Elif Aydın'ın yer aldığını dile getiren Akın Togay son olarak şunları söyledi:

“Her denememizde yeni sesler keşfetmenin doyumsuz heyecanını yaşıyoruz. Sahne performanslarımızda sebzelerin seslerini dengeli ve yeterli seviyede duyurabilmemiz için mikrofonları sebzelerin çıkardığı seslere uygun şekilde kullanıyoruz. Çalışmalardan artan sebzelerimiz kompost gübre olarak değerlendiriliyor. Diğer ülkelerde yapılmış sebze orkestrası örneklerini görmek orkestrayı kurma konusunda bana ilham verdi. Amacımız, sağlıklı, güvenilir gıda ve tarım konusunda farkındalık yaratmak ve bunu hayatımızın, yaşam biçimimizin bir parçası haline getirmek.”