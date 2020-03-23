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Şehir Tiyatroları’nda perde kapanmıyor! İki oyun online yayınlanacak…
Şehir Tiyatroları’nda perde kapanmıyor! İki oyun online yayınlanacak…
Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel biri çocuk biri yetişkin iki oyunu internet üzerinden tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 23 Mart 2020 - 14:03

Küresel bir salgına dönüşen ve ülkemizde de etkisini artıran corona virüs nedeniyle kültür ve sanat da dijital ortama taşındı. Şehir Tiyatroları da ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında geçici olarak etkinliklerini durdurmuştu.

Şehir Tiyatroları da trende uydu ve online olarak biri yetişkin biri de çocuklar için toplam iki oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında yayınlayacağını duyurdu. Oyunlar https://kultursanat.istanbul/ adresinden sanatseverlerle buluşacak.

İŞTE, PROGRAM…

27 Mart Cuma günü saat 20.00 – Geç Kalanlar
28 Mart Cumartesi saat 14:00 – Pollyanna

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