Sinuri Antik Kenti’nde 87 yıl sonra kazılar yeniden başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 2 bin 400 yıllık Sinuri Antik Kenti'nde 87 yıl sonra tarihi gün ışığına çıkarmak için kazıların yeniden başladığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Muğla’nın Milas ilçesine 14 kilometre uzaklıkta Kalınağıl köyü sınırları içerisinde bulunan 2 bin 400 yıllık Sinuri Antik Kenti’nde kazı ve kurtarma çalışmalarının yeniden başladığı belirtildi.

İLK KAZMA 87 YIL ÖNCE VURULMUŞTU

87 yıl önce ilk kazıların başladığı ancak kısa bir süre sonra ara verildiği ve bugüne kadar çalışma yapılmayan antik kent alanında Doç. Dr. Hülya Bulut’un kazı başkanlığında 13 işçi ve 4 uzmandan oluşan ekibin yapacağı çalışmalarla alanının tamamının gün yüzüne çıkarılması ve antik yerleşimin turizme kazandırılması planlandığı açıklandı.

Kazı ekibinin aynı yöreden olması nedeniyle kazı çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Hülya Bulut, bu hızla birkaç haftaya yüzey temizliği işlemlerinin tamamlanacağını, yıl sonuna kadar kazı çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetmeyi planladıklarını söyledi.

SİNURİ MABEDİ HAKKINDA

Milas’ın 14 kilometre güney doğusunda bugünkü Kalınağıl köyünün üstündeki bir tepe üzerinde ilah Sinuri’ye ait mabet kalıntıları vardır. Sinuri rahipliği M.Ö. 4. yüzyıldan sonra babadan oğula geçerek bir ailede kalmıştır. Senede bir büyük bayram yapılıp, öküzler kurban edilmektedir. İlahın ne şekilde tasvir edildiği bilinmiyor olsa da elinde çift yüzlü balta tuttuğu anlaşılmıştır. Sinuri Mabedi Hıristiyanlık devrinde kiliseye çevrilmiştir.

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