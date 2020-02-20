SİYAD kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adaylar belli oldu

52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 2019 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, 26 Mart'ta Cemal Reşit Rey salonunda gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak. SİYAD Onur Ödülü sahipleri ise oyuncu Zuhal Olcay ile belgesel sinemacı Thomas Balkenhol'a, Emek Ödülleri'nin ise İZ TV kurucusu Coşkun Aral ile Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi'ne emek vermiş Sinema Televizyon Bölümü mezun ve öğrencilerine verilecek.



SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:

Avarya [kısa metraj] – Gökalp Gönen

Cadı Üçlemesi: 13+ [kısa metraj] – Ceylan Özgün Özçelik

Cinnet – Aytekin Birkon

Güzelliğin Portresi – Umur Turagay

Özgür Dünya – Faruk Aksoy, Şevki Es

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:

Ablam – Burcu Aykar

Akvaryum – Özgür Önurme

Aylin – Ozan Yoleri

Kulak Misafiri – Ahmet Togaç

Sevinç vs. – Kurtcebe Turgul

SİYAD Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Aether – Ruken Tekeş

Anadolu Turnesi – Deniz Tortum, Can Eskinazi

Jim'le Tanışmak – Ece Ger

Kraliçe Lear – Pelin Esmer

Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? – Rena Lusin Bitmez

SİYAD Kısa/Orta Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Diş Ağrısı – Özer Kesemen

Gulyabani – Gürcan Keltek

Meryem Ana – Hasan Ete

Nika: Oyundan Öte – Anıl Bilge

Odak Noktası – Ammar Alhamidi

Yüzlerle Konuşmak – Kutbettin Cebe, Ömer Şamlı