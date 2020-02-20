SİYAD kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adaylar belli oldu

52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 2019 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, 26 Mart'ta Cemal Reşit Rey salonunda gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak. SİYAD Onur Ödülü sahipleri ise oyuncu Zuhal Olcay ile belgesel sinemacı Thomas Balkenhol'a, Emek Ödülleri'nin ise İZ TV kurucusu Coşkun Aral ile Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi'ne emek vermiş Sinema Televizyon Bölümü mezun ve öğrencilerine verilecek.
SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:
Avarya [kısa metraj] – Gökalp Gönen
Cadı Üçlemesi: 13+ [kısa metraj] – Ceylan Özgün Özçelik
Cinnet – Aytekin Birkon
Güzelliğin Portresi – Umur Turagay
Özgür Dünya – Faruk Aksoy, Şevki Es
SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:
Ablam – Burcu Aykar
Akvaryum – Özgür Önurme
Aylin – Ozan Yoleri
Kulak Misafiri – Ahmet Togaç
Sevinç vs. – Kurtcebe Turgul
SİYAD Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Aether – Ruken Tekeş
Anadolu Turnesi – Deniz Tortum, Can Eskinazi
Jim'le Tanışmak – Ece Ger
Kraliçe Lear – Pelin Esmer
Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? – Rena Lusin Bitmez
SİYAD Kısa/Orta Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Diş Ağrısı – Özer Kesemen
Gulyabani – Gürcan Keltek
Meryem Ana – Hasan Ete
Nika: Oyundan Öte – Anıl Bilge
Odak Noktası – Ammar Alhamidi
Yüzlerle Konuşmak – Kutbettin Cebe, Ömer Şamlı