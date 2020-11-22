SÖZCÜ yazdı, 2 bin yıllık Gümüşkesen Anıtı kurtuldu

Dünyanın 7 harikasından biri Halikarnas Mozolesi’nin küçük benzeri, iki bin yıllık Gümüşkesen Anıtı’nın etrafını saran beton yapının “bertaraf” edilmesine karar verildi.

SÖZCÜ, geçtiğimiz Temmuz ayında, AKP döneminde en büyük ihalelere isimlerini yazdıran iki müteahhit İçtaş ve Limak'ın başlattığı inşaatla 2 bin yıllık Gümüşkesen Anıtı'nın nasıl betona gömüldüğünü gündeme getirmişti.

SÖZCÜ'nün haberi üzerine, dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi'nin küçültülmüş benzeri Gümüşkesen Anıtı'nın dibine yapılan müze inşaatının yıkımına karar verildi.

“BERTARAF EDİLECEK”

AKP Milletvekili Yavuz Demir, sosyal medya hesabından, 2 bin yıllık Gümüşkesen Anıtı'nın dibinde, tüm silüeti yok eden müze binası inşaatının “bertaraf” edilmesine karar verildiğini yazdı.

Demir şu ifadeleri kullandı: “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Milas Gümüşkesen Mezar Anıtı'nı ziyaretimizde yeni müze olarak inşa edilmeye başlayan yapının arkeoloji ve kültürel değerlerimizle bir uyumu olmadığı, muazzam estetikle yapılmış eserin yanında yakışmadığına kanaat getirmiştik.

M.S. 2. Yüzyıl, Roma döneminde tarihlenen ve bölgemizin önemli tarihi yapılarından Gümüşkesen Mezar Anıtı'nın inşa edildiği tarihteki ruhunu koruyabilmek için, Sayın Bakanımızla sponsor bir firma tarafından hazırlanan yapının bertaraf edilmesi gerektiğinde mutabık olduk.”

2016 YILINDA BAŞLANDI

“Milas Arkeoloji Müzesi Yapımı ile Gümüşkesen Anıtı Çevre Düzenleme İşi” için Kültür Bakanlığı ile Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (IC Içtaş – Limak ortaklığı) arasında 2016 Aralık ayında protokol imzalandı. 1 yıl süre verildi. İşe başlandı, kaba inşaat tamamlandı ve çalışmalar durdu. Çevresi 2 bin 947 metrekare betonarme kapalı alanla örtülen 2 bin yıllık anıt 3 yıldır gezilemiyor.