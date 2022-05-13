Taciz iddiaları Eurovision’a gölge düşürdü

Eurovision şarkı yarışması için İtalya'da bir lansman partisine katılan genç kadınlar, dans pistinde sanatçılar tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia ettiler. Saldırıların pazar günü Torino'da eski bir kraliyet ikametgahı olan Venaria Sarayı'nda düzenlenen bir partide gerçekleştiği söyleniyor.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl İtalya’da gerçekleşen Eurovision için düzenlenen etkinlikler, taciz skandalıyla gölgelendi. 40 ülkeden gelen konuk gruplarla çalışan gönüllüler, gösterilerden birinde iki erkek dansçının kendilerine dokunması üzerine dans pistinden kaçtıklarını söyledi.

İtalyan basın ajansı ANSA’ya 20 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, “Sürekli bize sarıldılar ve biri elini belime koyup beni öpmeye çalıştı. Kaçmayı başardım ama biri daha yaklaştı ve aynı şeyi yaptı. Eurovision için gönüllü olarak çalışmaktan mutluyum ama el yordamıyla tacize edilmeyi beklemiyordum” dedi.

Organizatörler, sanatçılar ve gönüllülerin katıldığı partinin sakin bir şekilde başladığını ancak ücretsiz barın havayı değiştirdiğini söyledi.

Yarışmanın sözcüsü, Torino şehir yetkililerinin iddiaları araştırdığını ve iddia edilen olayların meydana gelmediğine karar verdiğini söyledi.

Gönüllülerin organizatörü Alessandra Aires iddiaları reddederek şunları söyledi: “Partideydim ve herhangi bir taciz görmedim… Belki bazı yorumlar biraz fazla ileri gitti ama bu partideki coşkuyla ilgili.”

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