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Tarkan’dan Pınar Gültekin tepkisi: ‘Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri?’
Tarkan’dan Pınar Gültekin tepkisi: ‘Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri?’
Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesine tepki gösteren Tarkan, "Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz" dedi.
Kültür Sanat 21 Temmuz 2020 - 19:09

Megastar Tarkan da Pınar Gültekin’in erkek şiddetine kurban gitmesine tepki gösteren isimler arasındaydı. Tarkan, Twitter’da Pınar Gültekin’in fotoğrafını paylaştı ve yetkililere sert bir mesaj iletti.

‘BU DÜZEN NE ZAMAN DEĞİŞECEK?’

Tarkan’ın mesajı şöyleydi:

“Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiç bir işe yaramadı, yaramıyor… Katillere hak ettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek?

‘İÇİNİZ, VİCDANINIZ NASIL RAHAT EDİYOR?’

Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz.

Hafifletilmiş cezalarla bu canileri tekrar topluma salıyorsunuz. İçiniz, vicdanınız nasıl rahat ediyor? Yazıktır, günahtır kadınlarımıza. Daha kaç Pınar Gültekin ölecek?”

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Son güncelleme: 19:13 - 21.07.2020
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