Tiyatrocular tepkili: Önerilen çözümler yetersiz kalıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında kapılarını kapatan tiyatro, sinema ve gösteri merkezleri 1 Temmuz itibarıyla yeniden faaliyete başladı.

Aylardır yetkililere çağrı yapan özel tiyatro temsilcileri, yaralarının sarılması için atılan adımların yetersiz olduğunu anlatmayı sürdürüyor. Tiyatro Kooperatifi, bir açıklama yaparak, özel tiyatroların çoğunun bu süreçte kapılarını açmasının ekonomik kazanç getirmeyeceğini ve hatta giderlerin büyümesi anlamına geleceğini belirtti.

YARI KAPASİTE İLE KAZANÇ ZOR

Kooperatif, oyunlar oynansa bile maksimum yüzde 50 kapasiteyle açılacak oyunlara seyircinin ne oranda rağbet edeceğinin ve bunun ev sahibi kurum ve tiyatrolar için ekonomik olarak ne kazandıracağının bilinmediğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle tiyatro sektörünün geçirdiği zor günleri atlatıp yoluna sağlıklı ve güçlü bir şekilde devam edebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ve yerel yönetimlerle, öneri ve destek paketlerini sundukları bir dizi toplantı gerçekleştiren Kooperatif, atılan adımların yetersiz kaldığını açıkladı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LİSTELENDİ

Kooperatif, tiyatrolar için atılması gereken adımları ise şöyle listeledi:

– 2020 Mart-Kasım aylarında stopaj vergisinin alınmaması ve 9 aylık SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması,

– 2020 Şubat-Kasım ayları aralığında çıkacak olan KDV, muhtasar, geçici vergi, gelir vergisi/kurumlar vergisi ve SGK ödemelerinin Aralık 2020 sonuna ertelenmesi,

– Sahnelerin sabit giderlerinin karşılanması,

– Özel tiyatroların yaşayabilmesi için Devlet Destekli Kredi (KGF) desteği verilmesi,

– Özel tiyatro biletleri üzerindeki KDV oranının %1 olarak belirlenmesi,

– Devlet Tiyatroları'nın sahnelerinin kullanılmadığı günlerin özel tiyatrolara ücretsiz tahsis edilmesi ve yine aynı sahnelerin yaz aylarındaki boş günlerinin ücretsiz tahsisinin sağlanması; yanı sıra ses ve ışık gibi teknik imkanların karşılanması ve tanıtım konusunda bakanlığın destek sağlaması,

– Devlet ve Şehir Tiyatroları'nın pandemi sebebiyle kullanılamayan oyun bütçelerinin, özel tiyatroların yaşaması için kullanılması.