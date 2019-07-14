Toros Canavarı oyununa sansür

Giresun'un Halkalı Köyü'nde oynanması kararlaştırılan Toros Canavarı'na Valilik önce onay verdi ardından da “Uygun görülmemiştir” diyerek yasak koydu. Keşap Kaymakamlığı, tiyatro ekibine, “Araştırdık, uygun bulmadık” diye yazı yollarken, oyunu organize eden Emrullah Kabacaoğlu, “Hiçbir gerekçe göstermeden oyunumuzu yasakladılar. Hem köy halkı adına hem de ekip adına üzgünüz” dedi. KOTA Tiyatro Topluluğu’nun sergileyeceği oyun, 13 Temmuz’da sahnelenecekti.

FINDIK HASADI ÖNCESİ EĞLENECEKLERDİ

“Fındık sezonu yaklaşıyor. Yorucu geçecek bir sezonun öncesinde köyüm olan Halkalı'da neler yapabileceğimizi düşünürken köylülerle tiyatro gösterimi yapabileceğimizi konuştuk” diyen Emrullah Kabacaoğlu, şunları söyledi:

“Tiyatro oyununun metni ile kaymakamlığa başvurduğumuzda ilkin, gerekçe gösterilmeden, ‘oynatılamaz' kararı gerekçe sunulmadan elimize verildi. O gün köylüler olarak kaymakam ile görüşerek derdimizi anlattık. Ve vermesi gereken izini aldık. Sonrasında köylüler olarak tiyatronun duyurusuna ve hazırlıklarına başladık. Bir hafta boyunca Halkalı ve civar köylerde duyurduk. Bu süreçte tiyatro hazırlıklarını dayanışmayla yürütüyorduk. Köyden bir tane inşaat ustası arkadaşımız sahneyle, elektrikçi arkadaşımız ışıkla ilgileniyordu. Oyuna dört gün kala Kaymakam köye gelerek tiyatronun oynatılamayacağını, valilik tarafından engellendiğini söyledi. Valilikle görüşmeye gittiğimizde tiyatro gösteriminin yasaklanmasına dair herhangi bir gerekçe sunulmadı.”



TİYATRODA SANSÜR SİLSİLESİ

Geçtiğimiz günlerde Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, oyunculuğunu Cansu Fırıncı'nın üstlendiği ‘Taranta Babu’ oyunu da Erzincan’da sansürlenmiş ve sahnelenmesi engellenmişti. Levent Üzümcü’nün sahnelediği Anlatılan Senin Hikayendir ile Barış Atay’ın sahnelediği Sadece Diktatör oyunu da Türkiye’de çeşitli illerde sansüre uğradı.