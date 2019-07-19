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Trakya Müzik Festivali’ne kardeş geldi
Trakya Müzik Festivali’ne kardeş geldi
2017 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan ve Trakya bölgesinde ilk düzenlenen müzik festivali olan “Trakya Müzik Festivali”, bu yıl Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek.
Kültür Sanat 19 Temmuz 2019 - 11:36

1-4 Ağustos tarihleri arasında Edirne'nin Erikli sahilinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Müzik Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında ise Enez'de yolculuğuna devam edecek. Festivallerin lin-up listeleri ise oldukça iddialı…

ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!

Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.


İşte, program

Erikli – 1 Ağustos Perşembe

Mabel Matiz
Son Feci Bisiklet
Ekin Uzunlar
Eda Baba
İstanbul Trip
Emre Şahin

2 Ağustos Cuma

Şebnem Ferah
Pentagram
Manga
Yeni Türkü
Adamlar
Sena Şener
Norm Ender

3 Ağustos Cumartesi

Athena
Duman
Cem Adrian
Ceylan Ertem
Manuş Baba
Şehinşah
Sezer Altınok

4 Ağustos Pazar

Teoman
Hayko Cepkin
Edip Akbayram
Moğollar
Sagopa Kajmer
Canbay & Wolker
Velet

Enez – 11 Ağustos Pazar

Şebnem Ferah
Mehmet Erdem
Yeni Türkü
Sancak
İkiye On Kala
Cihan Ege

12 Ağustos Pazartesi

Hayko Cepkin
Moğollar
Ufuk Beydemir
Melike Şahin
Taladro
Dip

13 Ağustos Salı

Haluk Levent
Cem Adrian
Melek Mosso
Anıl Piyancı
Şanışer Ft Sokrat St
Sezer Altınok