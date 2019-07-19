Trakya Müzik Festivali’ne kardeş geldi

1-4 Ağustos tarihleri arasında Edirne'nin Erikli sahilinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Müzik Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında ise Enez'de yolculuğuna devam edecek. Festivallerin lin-up listeleri ise oldukça iddialı…
ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!
Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.
İşte, program
Erikli – 1 Ağustos Perşembe
Mabel Matiz
Son Feci Bisiklet
Ekin Uzunlar
Eda Baba
İstanbul Trip
Emre Şahin
2 Ağustos Cuma
Şebnem Ferah
Pentagram
Manga
Yeni Türkü
Adamlar
Sena Şener
Norm Ender
3 Ağustos Cumartesi
Athena
Duman
Cem Adrian
Ceylan Ertem
Manuş Baba
Şehinşah
Sezer Altınok
4 Ağustos Pazar
Teoman
Hayko Cepkin
Edip Akbayram
Moğollar
Sagopa Kajmer
Canbay & Wolker
Velet
Enez – 11 Ağustos Pazar
Şebnem Ferah
Mehmet Erdem
Yeni Türkü
Sancak
İkiye On Kala
Cihan Ege
12 Ağustos Pazartesi
Hayko Cepkin
Moğollar
Ufuk Beydemir
Melike Şahin
Taladro
Dip
13 Ağustos Salı
Haluk Levent
Cem Adrian
Melek Mosso
Anıl Piyancı
Şanışer Ft Sokrat St
Sezer Altınok