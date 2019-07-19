Trakya Müzik Festivali’ne kardeş geldi

2017 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan ve Trakya bölgesinde ilk düzenlenen müzik festivali olan “Trakya Müzik Festivali”, bu yıl Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek.

1-4 Ağustos tarihleri arasında Edirne'nin Erikli sahilinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Müzik Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında ise Enez'de yolculuğuna devam edecek. Festivallerin lin-up listeleri ise oldukça iddialı…

ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!

Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.



İşte, program

Erikli – 1 Ağustos Perşembe

Mabel Matiz

Son Feci Bisiklet

Ekin Uzunlar

Eda Baba

İstanbul Trip

Emre Şahin

2 Ağustos Cuma

Şebnem Ferah

Pentagram

Manga

Yeni Türkü

Adamlar

Sena Şener

Norm Ender

3 Ağustos Cumartesi

Athena

Duman

Cem Adrian

Ceylan Ertem

Manuş Baba

Şehinşah

Sezer Altınok

4 Ağustos Pazar

Teoman

Hayko Cepkin

Edip Akbayram

Moğollar

Sagopa Kajmer

Canbay & Wolker

Velet

Enez – 11 Ağustos Pazar

Şebnem Ferah

Mehmet Erdem

Yeni Türkü

Sancak

İkiye On Kala

Cihan Ege

12 Ağustos Pazartesi

Hayko Cepkin

Moğollar

Ufuk Beydemir

Melike Şahin

Taladro

Dip

13 Ağustos Salı



Haluk Levent

Cem Adrian

Melek Mosso

Anıl Piyancı

Şanışer Ft Sokrat St

Sezer Altınok