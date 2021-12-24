Travis Scott, Astroworld trajedisi üzerine şimdi de oyuncak dağıtıyor

Ünlü rapçi Travis Scott'ın organize ettiği, Teksas'ta gerçekleşen Astroworld Festivali'nde yaşanan izdiham yüzünden 10 kişi hayatını kaybetmişti. Scott, şimdi Houston, Teksas'ta Noel için 2.000'den fazla çocuğa oyuncak dağıtıyor.

Sozcu.com.tr

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30 yaşındaki rapçi, Houston’da 2.000’den fazla çocuğu hediye dağıtıyor. Bağışlanan hediyeler, Noel Günü’nden önce şehir genelinde bulunan altı Houston Konut İdaresi kompleksine teslim ediliyor. Dağıtım merkezlerinden birinden alınan fotoğraflar; bebekleri, golf setlerini, oyuncak piyanoları, scooterları ve daha fazlasını içeriyor.

Scott’ın bağışı, 5 Kasım’daki trajik Astroworld Festivali’nden sonra geldi. Festival sırasında en küçüğü dokuz yaşında olan on kişi, 50.000 kişilik izdiham nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşları 14 ile 27 arasında değişen 300 kişi de yaralanarak festival alanında tedavi edildi ve 25 kişi hastanelere kaldırıldı.

Çarşamba günü, festivalin ve meydana gelen olayların şu anda Meclis Gözetim ve Reform Komitesi tarafından araştırıldığı açıklandı. Kongre komitesi tarafından Live Nation’ın başkanı ve CEO’su Michael Rapino’ya, konserde şirketin rolü hakkında bilgi isteyen bir mektup gönderildi.

Scott, trajediyi önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığından yüzde 1000 emin olduğunu söyledi ve kalabalık kontrolden çıkarken yardım çığlıklarını duymadığını iddia etti.

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