Politik skeçleriyle sosyal medyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp spazm geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Yıldız’ın vefat haberini meslektaşı Levent Üzümcü duyurdu. Üzümcü, “Çok üzgünüm… yolun ışık olsun kardeşim” ifadelerini kullandı.

Sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim sosyal medyada Turgay Yıldız’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı:

İlyas Salman: Bir oyuncağımız daha kırıldı, Turgay Yıldız’ı kaybettik. Başımız sağ olsun.

Sabahat Akkiraz: Sanat ailemiz bir tiyatrocu, yazar, muhalif, insan hakları savunucusu #turgayyıldız ‘ı kaybetti. Çok erken bir ayrılık daha yaşıyoruz. Kalp spazmı sonucu kaybettiğimiz Turgay Yıldız Nur içinde uyusun.

Faik Öztrak: Değerli bir sanat insanını, Turgay Yıldız'ı kaybetmişiz. Gerçekten çok acı, çok erken, çok büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Özgür Karabat: Bu zorlu dönemde yüzümüzü güldüren, baskılara rağmen sanatçı duyarlılığını kaybetmeyen çok değerli bir insanı, Turgay Yıldız'ı kaybettik. Tüm sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ahmet Ümit: Gülümsedi, gülümsetti, düşündürdü, güzelleştirdi. Teşekkürler Turgay Yıldız, ışıklar yoldaşın olsun…

Orhan Aydın: Canım kardeşim bıraktığın her şey bizimledir. Bunca nefret, kin, ölüm saçan, hak yiyiciler varken seni yitirmek çok acı. Toprağın çiçekler kokacak.

Ayşenil Şamlıoğlu: Ahhhhhh… Çok üzgünüm… Yokluğu büyük boşluk bırakacak olan insanlardan birini daha kaybettik.

Armağan Çağlayan: Yattığınız yer incitmesin.

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1965 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Çeşitli tiyatrolarda rol aldı, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu yaptı.

‘Nargile Kahvesi', ‘Sabah Kahvesi', ‘Bizim Bakkal', ‘Akşam Tıraşı', ‘Düm Teke Tek', ‘Şeytan Bunun Neresinde?', ‘Umutla Yaşamak' gibi programları sundu. ‘Sonradan Görmeler', ‘Baba Ocağı' gibi dizilerde rol aldı.

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