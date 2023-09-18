Ünlü komedyen Russell Brand hakkında yeni tecavüz suçlamaları

İngiliz komedyen Russell Brand hakkında dün ortaya atılan tecavüz, cinsel saldırı ve taciz suçlamaları sonrasında yeni iddialar geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz The Times gazetesinin uzun yıllar boyunca yaptığı araştırma sonrasında ünlü komedyen ve aktör Russell Brand’in çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiğinin ortaya çıkması uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Gazete Channel 4 ile birlikte yapılan araştırmada, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında Brand'in dört kadına cinsel saldırıda bulunduğunu yazarken, Brand ise iddiaları yalanladı. ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand hakkında ise yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

The Times gazetesinin bugünkü haberinde, Brand’in 16 yaşındaki kız arkadaşı için o dönem çalıştığı BBC’nin kadrolu şoförünü gönderdiği ve lüks araçla kızı okuldan aldırdığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasından sonra BBC bir soruşturma başlatırken “Alice” ismini kullanan ve gerçek kimliğini paylaşmayan kadın, “Beni o dönemde Londra’nın kuzeyindeki evimden okula ve Brand’in evine o araçla gidip geldim” dedi.

Alice, “Brand zorla penisini ağzıma soktu ve boğuluyordum. Onun durması için karnına yumruk atmam gerekti. O zamanlarda o 30 yaşındaydı ve BBC Radio 2’de sunucuydu” dedi.

ÜNLÜ ŞARKICININ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Brand hakkındaki iddialar ayyuka çıkınca, Avusturalyalı pop yıldızı Dannii Minogue’un geçmişte sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu…

Kylie Minogue’un kız kardeşi de olan şarkıcı daha önce Brand hakkında “O vahşi bir avcı. Hayır cevabını asla kabul etmiyor” demişti.

Yaklaşık 20 yıl önce İngiliz Mirror gazetesine konuşan Minogue, “Bence o tamamen çılgın ve bir avcı. Seks bağımlılığını iyileştirdiğini sanmıyorum” demişti. Minogue, “O hayır cevabını kabul etmiyor ve çok uzatıyor. Yüzüne tokat atmamı gerektirecek kadar uzatmıyor. O benim tipim değil” ifadesini kullanmıştı.