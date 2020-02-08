Usta bestekar Selahattin Pınar’a özel anma

Selahattin Pınar, 6 Şubat 1960'ta hayata gözlerini yummuştu. Efsane isim, Kalamış'taki müdavimi olduğu Todori isimli mekanda, Türk Sanat Musikisi'nin ünlü bestekârı 60. ölüm yıl dönümünde düzenlenen özel bir davetle anıldı. Ev sahipliğini Selahattin Pınar'ın yeğeni usta oyuncu Mustafa Alabora ile ünlü müzik yazarı Murat Meriç üstlendi. Geceye Sıla Gençoğlu – Hazer Amani, Gönül Yazar, Altın Pınar, Çiğdem – Bülent Ortaçgil, Övül – Mustafa Avkıran, Eda Baba, Alper Saldıran, Yüksel Aksu, Deniz Barut, Başak Sayan – Murat Vardal, Nebil Özgentürk, İlksen – Ahmet Utlu, Görgün Taner, Hilmi Tezgör, Kaan Müjdeci, Orhan Topçuoğlu, Aren Şenorkyan, Ali Deniz Uslu, Duygu Demirağ gibi isimler katıldı.

Pınar'ın en sevilen şarkılarının çalındığı gece, muhabbet eşliğinde devam etti.

ÇİLİNGİR SOFRASINDA ÖLDÜ

Ünlü müzik yazar Murat Meriç gecede, Selahattin Pınar’ı şöyle anlattı: “Şiiri seviyor. Nedim, vazgeçemediği şair. Yahya Kemal Beyatlı ve Orhan Veli Kanık, en sevdikleri. Erken kalkıyor, giyimine ve kahvaltısına özen gösteriyor, yemeklerini kendi yapıyor, öğle uykusunu seviyor, akşamlarını ekseriyetle dostlarıyla buluştuğu çilingir sofralarında geçiriyor. Güneşli günlerde Caddebostan plajına (ya da o dönemki adıyla deniz hamamına) giderek denize giriyor. Sandalına atlayıp balık tutmak ve onları pişirmek, en sevdiği şeylerden. Meze yapmayı ayrıca seviyor: Kırlangıç çorbası, bakla ezmesi ve su böreği, severek yaptığı yemeklerden birkaçı… Rakı, en sevdiği içki. O kadar ki, ‘Ölüm günümde beni mezarıma dökeceğiniz rakıyla anın' dediği rivayet ediliyor. Öldüğü yer de bir çilingir sofrası: Bundan 60 yıl önce, 6 Şubat 1960'ta, Todori'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılıyor. O gün, yanında, şarkı sözü yazarı Selim Aru'nun olduğu söylenir…”