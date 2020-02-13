Usta sanatçılardan ‘Leonardo da Vinci’ye Saygı’

Türkiye'nin değerli sanatçılarının bir süredir devam eden Leonardo da Vinci yolculuğu, dün açılan sergiyle taçlandı. Ressam Onay Akbaş'ın fikri mimarlığını üstlendiği, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü, Emre Sefer'in de koordinatörlüğünü yaptığı 'Leonardo da Vinci’ye Saygı' sergisi birbirinden etkileyici eserler ile sanatseverleri bekliyor.

Ressam Onay Akbaş’ın fikrini inşa ettiği, İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü, Emre Sefer’in koordinatörlüğünü üstlendiği Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi için geçtiğimiz Ekim ayında sanatçılar Fransa’ya, büyük dehanın hayatını yitirdiği Amboise’a yolculuk yapmıştı. Bir süredir devam eden ve Leonardo da Vinci’nin vefatının 500. ölüm yıldönümünde, ona bir saygı duruşu mahiyetinde gerçekleştirilen proje, dün MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde BELTAŞ’ın desteği ile açılan ‘Leonardo da Vinci'ye Saygı’ projesi ile taçlandı.

Sergiye projede yer alan isimlerin dışında birçok sanatçı ve akademisyen katıldı. Projenin fikir sahibi Onay Akbaş, açılışta yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Biz Türk sanatçılar olarak böyle bir projeye ‘Da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümünde nasıl bir katkıda bulunabiliriz?' diye düşündük. Sonuçta evrensel bir değer. Üretilen evrensel değer bizim de değerimizdir. Da Vinci'nin o seyahatlerde kendilerine ne ifade ettiğiyle ilgili bütün sanatçılar burada kendi özgün işlerini yaptılar.” Akbaş, serginin ilerleyen dönemlerde Bodrum, Ankara, İzmir ve en son Da Vinci Müzesi'ne gideceğini açıkladı.



‘SAYGI NİTELİĞİNDE BİR SERGİ’

Sergide konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Ressam, heykeltıraş, mühendis, bilim insanı, filozof yani insanlık tarihindeki bu değişik alanlardaki özellikleri bir arada barındıran bir insanı saygı niteliğindeki bir sergide ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

“Leonardo da Vinci'ye Saygı” sergisi MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde 5 Mart tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

USTA SANATÇILAR YER ALDI

“Leonardo da Vinci'ye Saygı” sergisine Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin yanı sıra tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli, tiyatrocu Mehmet Erbil ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay gibi isimler sergiye destek verdi.

Sanatçıların Da Vinci’yi odaklarına alıp ürettikleri eserler hayranlık uyandırıcıydı.

İŞTE, O ESERLERDEN BAZILARI…



