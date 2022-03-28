Van Gogh tablolarının içinde dolaştıran sergi

Ünlü Ressam Van Gogh'un eserleri Kanada'da bir galeride sıra dışı bir teknikle sergilendi.

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Ressam Vincent Van Gogh’un sanat tarihine damga vuran tabloları bu kez farklı bir sunumla sanatseverlerle buluştu.



Kanada’nın Toronto kentindeki 5 katlı bir sanat galerisinin duvarlarına dijital olarak yansıtılan resimler, izleyicilerini Van Gogh’un tablolarının atmosferine sokuyor.

Hollandalı ressamın 37 yıllık yaşamında bilinen 860 yağlıboya toplam 2100 resim ve çizim çalışması bulunuyor.

Arles’teki Yatak Odası, Patates Yiyenler, Ayçiçekleri, Yıldızlı Gece ve Dr. Gazhet’in Portresi, kimine göre deli, kimine göre dahi olan sanatçının en bilinen eserlerinden bazıları…

(depophotos)