Warhol’un Marilyn Monroe portresi için 200 milyon dolar bekleniyor

Andy Warhol'un yaptığı bir Marilyn Monroe portresinin, bu yıl Christie's Müzayede Evi'nde 200 milyon dolara satılarak müzayedede satılan en pahalı sanat eseri olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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1964 tarihli ve aktrisi mavi bir fon üzerinde parlak mavi göz farı ile gösteren Shot Sage Blue Marilyn, Christie’s tarafından tarihin en büyük tablolarından biri olarak ilan edildi.

Warhol, Ağustos 1962’de serigrafi resimler yapmaya başlamış ve Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Marlon Brando ve Mona Lisa’nın versiyonlarını çıkarmıştı. Monroe portresi, 1953’te Henry Hathaway tarafından çekilen Niagara filminden bir tanıtım fotoğrafına dayanıyordu. Warhol, parlak renklerde, bazen yüz hatları hafifçe çarpık olan birkaç versiyon yarattı.

Christie’s’e göre; Warhol’un mavi Monroe tablosu çok daha fazla zaman alan ve daha rafine bir baskı tekniğine sahip.

PORTRENİN MACERALI GEÇMİŞİ

Mavi Monroe portresi şimdiye kadar Zürih’te bir galerideydi. Geçmişi ise oldukça maceralı.

Warhol’un takıntılı bir takipçisi olan Valerie Solanas’ın Warhol’u öldürme girişiminden sonra Monroe portresin delik açıldığı için “Vurulmuş Marilyn” olarak da tanımlanıyor.

Mavi serigrafi, Zürih’te galerileri bulunan Thomas ve Doris Ammann kardeşler tarafından satın alınıyor. Thomas Ammann, 1993’te öldü ve Doris Ammann ise geçen yılki ölümüne kadar galeriyi yönetmeye devam etti.

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