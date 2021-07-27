Yapay zekâ sanat eserlerinin ne kadar çekici olduğunu ölçüyor

Pandemi sadece can almakla kalmadı aynı zamanda pek çok alanda da maddi hasarlar bıraktı. İtalya gibi kültür sanat alanındaki eserlerle turist çekmeyi başaran bir ülkede de kültür sanat alanında 224 milyon dolarlık bir zarar yarattı. Ülke, müzelerine ve galerilerine ziyaretçi sayısını artırmak için kültür kurumlarına yapay zekâ destekli özel kameralar kurdu.

ShareArt sistemi, 2016 yılında İtalya’nın Ar-Ge ajansı ENEA tarafından geliştirildi, ancak müzeler yakın zamanda canlı denemeler için benimsedi. Kameralar, parçalara kaç gözlemcinin baktığı, ziyaretçilerin hangi parçalara odaklandıkları, esere ne kadar yakın oldukları ve bakışlarını ne kadar süre tuttukları gibi verileri yakalamak için sanat eserinin yanına kuruluyor. Ardından da elde edilen veriler çerçevesinde müzeye koleksiyonunu en iyi nasıl sergileyeceği hakkında bilgi veriyor.

COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle, ENEA kameraları şu an için sadece gözleri takip edebiliyor. Bununla birlikte, maske takma düzenlemeleri değiştikçe, teknoloji yüzün diğer kısımlarını da gözlemleyebilir ve bilişsel tepkileri izleyebilir.

Yine de yapay zekâ, sadece gözlere bakarak müze ziyaretçilerinin sanata nasıl baktığına ve sanata nasıl tepki verdiğine dair bazı ilginç bulgular sunuyor. Araştırmacılar artık çok az sanat eserinin insanların dikkatini 15 saniyeden uzun süre tutabildiğini belirtiyor. Hatta, ziyaretçilerin sanata baktığı ortalama süre sadece dört ila beş saniye.

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