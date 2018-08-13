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‘Yaşamayanlar’da vampirler ile avcıların mücadelesine az kaldı
‘Yaşamayanlar’da vampirler ile avcıların mücadelesine az kaldı
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ‘Yaşamayanlar’ için geri sayım devam ediyor. İzleyiciyi vampirlerin gizemli dünyasına davet eden dizinin Avcılar ekibi, adrenalin dozunu yükselterek çok konuşulacak.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2018 - 10:45

Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in yer aldığı BluTV'nin yeni dizisi ‘Yaşamayanlar' için bekleyiş devam ediyor. Dizi, izleyicileri İstanbul'un sokaklarında, gizemli bir vampir dünyasına davet edecek. Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Alphan Eşeli'nin üstlendiği dizide vampirler kadar avcılar ekibi de çok konuşulacak. Efecan Şenolsun, Türkü Turan, Edip Tepeli, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Birce Kirkova, Beril Acar gibi genç ve başarılı isimlerden oluşan Avcılar, vampirlerin ensesinden bir saniye bile ayrılmayacak. İstanbul'un arka sokaklarının bu iki taraf arasındaki mücadeleye tanık olacağı ‘Yaşamayanlar'daki büyük mücadele adrenalin dozunu da doruk noktasına çıkaracak.

EYLÜL’DE YAYINLANACAK

Senaryosunu Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı; yapımcılığını ise Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ‘74'ün üstlendiği dizi, Eylül ayında yayında olacak.

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Son güncelleme: 11:01 - 13.08.2018
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