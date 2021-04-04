Yıldızlardan taşlara beş kıtadan mozaik sergisi

SÖZCÜ/ADANA

Türkiye 1.Uluslararası Sanal Mozaik Sempozyumu 13-27 Mart 2021 tarihleri arasında Giulio Menossi sanat yönetmenliğinde, Neriman Güzel organizatörlüğünde yapıldı.

Pandemi döneminde sanat çalışmalarının devam ettirilmesi adına Adanalı Sanatçı Neriman Güzel'in organizatörlüğünde 5 kıtadan, 14 ülkeden 22 Mozaik Sanatçısı UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras listesine alınan Göbeklitepe ve Karahantepe ‘ye ithafen “From Stars to Stone” yıldızlardan taşlara temalı sergiyi gerçekleştirdi.

DEĞERLİ ESERLER

Göbeklitepe ve Karahantepe'den ilham alan dünya çapındaki 22 mozaik sanatçısı birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı. Organizatör Neriman Güzel, “Bu organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesini çok arzu ediyorduk. Ancak pandemi koşullarında ortaya çıkan olumsuzluklar nedeni ile her sanatçının kendi ülkesinde ana temaya uygun üretimler yapması ve sergimizin sosyal medyada açılmasına karar verdik. Sergi tüm dünyada büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz adına iyi tanıtım ve başarılı bir organizasyon olduğuna inandığım bu etkinliği Çukurova'yı yakından ilgilendiren bir tema ile düzenlemek arzusundayız” dedi. Sergi symposiumturkey Instagram hesabından izlenebilir.

SANAL SERGİ DÜNYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sergi'ye Türkiye'den İlknur Altıntaş, Bahriye Güler, Ceren Karabaki, Gülistan Genç, Gülşah Dalkılıç ve Sibel Akkaba katıldı. Diğer 14 ülkenin sanatçıları da eserlerini sanal sergide yayınladı.