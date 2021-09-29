Yıllardır sahte tablonun sergilendiğini yapay zekâ ortaya çıkardı

40 yıl önce satın alınan Rubens'in tablosunun sahte olduğunu yapay zekâ ortaya çıkardı. Peter Paul Rubens'in en ünlü eserlerinden Samson ve Delilah yıllardır Londra Ulusal Galeri'de sergileniyordu.

Sozcu.com.tr

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Rubens’in tablosu, savaşçı Samson’un sevgilisi Delilah tarafından ihanete uğradığı eski bir Ahit hikayesini tasvir ediyor. Londra Ulusal Galeri, 1980 yılında eseri satın aldığında, müzayedede satın alınan en pahalı üçüncü sanat eseri oldu.

Ancak yeni bir yapay zekâ (AI) analizine göre, müzedeki eser sahte.

Testler, sanat eserlerinin kimliğini doğrulamak için algoritmalar kullanan bir İsviçre şirketi olan Art Recognition tarafından gerçekleştirildi. Firmanın aracı, derin bir evrişimsel nöronal ağa dayanıyor. Sistem, algoritmayı gerçek eserlerin görüntüleri eşliğinde eğiterek sanatçının özelliklerini belirliyor.

Veri seti daha sonra görüntüleri daha küçük parçalara bölerek daha ince detayları yakalamaya odaklanıyor. Ardından da gerçek olma olasılığını değerlendirmek için resmin özelliklerini analiz ediyor.

YÜZDE 91 GERÇEK DEĞİL

Yapay zekâ, Samson ve Delilah’ı 148 gerçek Rubens tablosuyla karşılaştırdıktan sonra, sistem sanat eserine yüzde 91 oranında orijinal olmama olasılığını verdi.

Art Recognition’ın kurucu ortağı Carina Popovici, Guardian’a sonuçlar karşısında şok olduğunu söyledi:

“Hata yapmadığımızdan gerçekten emin olmak için deneyleri tekrarladık ve sonuç hep aynı çıktı. Her yama, her bir kare, yüzde 90’dan fazla olasılıkla sahte çıktı.”

Art Recognition’dan Popovici sonuçlara şaşırmış olsa da resmin gerçekliği yıllardır tartışma konusu. Akademisyenler, üslubun Rubens’in diğer eserlerinden daha ağır olduğunu iddia ediyorlardı. Hatta parçanın Rubens tarafından boyanmadığının kanıtı olarak da Samson’un kırpılmış ayak parmaklarını ileri sürüyorlardı. Şimdi bu iddialar algoritma ile daha da güçlenmiş oldu.

Ulusal Galeri, Samson ve Delilah’ı sahte olarak henüz tanımlamadı.

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