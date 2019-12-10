Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül yarışında kazanan belli oldu

Türk sinemasının en çok izlenen isimleri Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül, yaşanan promosyon krizinin ardından içinde bulunduğumuz yılda filmlerini izleyicilerle buluşturdu. Dört isim arasında filmi en iyi açılış yapan isim ise Recep İvedik 6 ile Şahan Gökbakar oldu.

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül ilk olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde bir araya gelmiş ve sinemadaki mısır krizi yaşanırken yan yana fotoğraf vererek, birbirlerini destekleyeceklerini açıklamışlardı. Promosyon krizinin çözülmesinde de bu dörtlü önemli rol oynadı. Filmleri seyirciden yoğun ilgi gören dörtlü, bu yıl sinemada boy gösterdi. Ancak Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmleri, Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 6’sı, Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize 2 Aşk’ı planlanan tarihte değil, yıl biterken vizyona girdi. Biz de promosyon krizinde dostluk sergileyen bu dörtlünün beyazperdedeki rekabetine mercek tuttuk…

AYNI ANDA HEM VİZYONDA HEM NETFLIX’TE

Yılmaz Erdoğan ise Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini 1 Şubat’ta vizyona soktu. Erdoğan, filmi vizyondayken Netflix’te de yayınlayarak, bir ilke imza attı. Erdoğan’ın filmi açılışı 923 bin 663 kişiyle yaptı. Toplamda ise sinemada 3 milyon 537 bin 429 kişiye ulaştı.

KARAKOMİK FİLMLER BEKLENENİ VEREMEDİ

Cem Yılmaz’ın iki filmden oluşan Karakomik Filmler’i ise 18 Ekim’de vizyona girdi. Usta komedyenin filmi gişede bekleneni veremedi ve ilk hafta sonunda 276 bin 86 kişi tarafından izlendi. Filmi izleyen toplam sinemasever sayısı ise 700 bin 479’da kaldı.

Şahan Gökbakar, izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisi bu yıl da devam etti. Gökbakar, 8 Kasım’da Recep İvedik 6’yı izleyicilerle buluşturdu. Filmin açılışı 1 milyon 23 bin 136 kişiyle yapıldı. 5’inci haftaya giren film, şu ana kadar 3 milyon 732 bin 284 kişi tarafından izlendi.

VİZYONDA SIRA KIRMIZIGÜL’ÜN

Bu dörtlü arasında filmini en son vizyona sokan isim ise Mahsun Kırmızıgül oldu. Kırmızıgül’ün Mucize 2 Aşk’ı geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Film, açılışı 431 bin 28 kişi ile oldu.

BEKLENENİ VEREMEDİLER

Tüm bu rakamlara bakıldığında filmi en iyi açılış yapan ismin Recep İvedik 6 ile Şahan Gökbakar olduğu görülüyor. Gökbakar’ı, aynı anda hem vizyonda hem de Netflix’te filmini yayınlayan Yılmaz Erdoğan takip ediyor. Mahsun Kırmızıgül ise bu dörtlü arasında üçüncü sırada yer alıyor. Usta komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmleri ise seyirci sayısı açısından son sırada yer alıyor.

Bu dört ismin kendi aralarındaki rekabetin yanı sıra, filmlerinin gişedeki performansının çok da parlak olmadığı dikkat çekti. Recep İvedik 6, serinin diğer filmlerine göre geride kaldı. En çok izlenen isimlerden olan Cem Yılmaz’ın filmi bir milyon barajını bile aşamadı. Organize İşler: Sazan Sarmalı ise serinin ilk filmine göre daha fazla izlendi. Mucize 2 Aşk’ın ne kadar izleneceği ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.