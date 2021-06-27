Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zevksizliğin heykelini diktiler

Heykelin Anadolu’daki geçmişi binlerce yıl öncesine dayansa da son dönemde bu sanatın kötü örnekleri sık sık karşımıza çıkıyor. Bu topraklardaki zengin kültürün estetikten uzak şekilde yansıtılmaya çalışılması tepki çekiyor.

Mustafa SARIİPEK
Güncellenme: 07:35, 27/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Zevksizliğin heykelini diktiler

Aslında “Anadolu'nun tarihi heykelle yazılmıştır” denilebilir.

Saygın Ünel

Bu topraklarda var olan birçok medeniyet, başyapıt sayılan çok sayıda heykel bırakmıştır.

NASRETTİN HOCA-AKŞEHİR

Geçmişten günümüze bir köprü kuran bu eserler bugün hâlâ müzelerde en çok ilgi gören eserler arasında…

KAVUN-KIRKAĞAÇ

Hatta maalesef Anadolu'dan kaçırılarak yurtdışındaki önemli müzelerde sergilenen çok sayıda heykel de var.

KARACAOĞLAN-MUT

Son yıllarda sık sık karşımıza çıkan heykeller ise adeta Anadolu'nun bu zengin kültürel geçmişine ihanet ediyor. Kötü örnekler arasında ilk akla gelenlerden biri Mersin'in Mut İlçesi'ndeki “Köylü Güzeli” heykeli.

KÖYLÜ GÜZELİ-MUT

Sanat Eleştirmeni Saygın Ünel bu heykel için, “Sanattan ya da tarihten anlamaya gerek yok. Akıl dışı bir gerçekle karşı karşıyayız. Buram buram kültür kokan bir ilçeyi böyle bir heykelin temsil etmesi bana göre hakarettir” yorumunu yapıyor.

KARPUZ-DİYARBAKIR

Son olarak Diyarbakır'da yol kenarına yerleştirilen karpuzun içindeki bebek ile kadayıf ustası heykelleri, sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine kaldırıldı.

KAYISI ATM-MALATYA

Sarıgöl'deki üzüm, Kırkağaç'taki kavun, Ankara'daki çaydanlık, Amasya'daki “Selfie çeken şehzade”, Taşova'daki elma, Tavşanlı'daki leblebi, Oltu'daki cağ kebabı ve İnegöl'deki çatala batırılmış köfte heykelleri ise varlıklarını sürdürüyor.

SEMAVER-VEZİRKÖPRÜ

ATABİNEN ŞEHZADE-GÖRELE

LEBLEBİ-TAVŞANLI

ELMA YİYEN HAVVA-ANTALYA

ŞİMAN BOKSÖR-MERSİN

BALIKÇI-MORDOĞAN