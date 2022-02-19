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Adını Feriha Koydum oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Melih Selçuk, 11 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Yayınlanma: 10:06 - 19 Şubat 2022 Güncellenme:
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Adını Feriha Koydum oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

2011 yılında yayınlanan ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde ‘Hande’yi oynayan Ceyda Ateş, ‘Feriha’yı canlandıran Hazal Kaya ve ‘Feriha’nın abisini oynayan Melih Selçuk, yıllar sonra bir araya geldi.

Ceyda Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Melih Selçuk, Ateş’in paylaşımına “Anne olmuş bunlar ya” yorumunu yaptı.

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