Adını Feriha Koydum oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Melih Selçuk, 11 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
2011 yılında yayınlanan ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde ‘Hande’yi oynayan Ceyda Ateş, ‘Feriha’yı canlandıran Hazal Kaya ve ‘Feriha’nın abisini oynayan Melih Selçuk, yıllar sonra bir araya geldi.
Ceyda Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri Instagram hesabından paylaştı.
Melih Selçuk, Ateş’in paylaşımına “Anne olmuş bunlar ya” yorumunu yaptı.