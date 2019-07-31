Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 8. son bölüm izle…

Afili Aşk 8. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Afili Aşk son bölümünde Ayşe ve Kerem'in oynadıkları evlilik oyunu karmaşık bir hal alıyor! Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Yelda Yiğiter'in yer aldığı Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İşte son bölümde yaşananlar ve izlemek linki...

Afili Aşk 8. bölümü ile Kanal D’de izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; bir süredir kayıp olan yüzüğünü bulan Ayşe’nin, Kerem hakkındaki olumsuz düşünceleri değişmeye başlıyor. İkili artık evlilik oyunun oynamakta zorlanırken Ayşe ve Kerem zorlu bir karar verme süreci içerisinde kendilerini bulurlar.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe'nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem'in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda'nın sınavlarına tabii olur.

Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.