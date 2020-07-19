Ajda fırtınası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranda konser veren Ajda Pekkan performansı ile izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bvs Bosphorus Otel içerisindeki Günay Restoran'da Ajde Pekkan konseri vardı. Dün akşam sahne alan Pekkan’ı dinlemek isteyenler biletleri üç gün önceden tüketti. Pekkan’ı yaklaşık 500 hayranı izledi.

KIYAFETİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Sahneye modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli krem ve dekolte elbisesiyle çıkan Pekkan konserine Fikret Şenes’in “Sihirli Aşk” şarkısı ile başladı. Son 40 yıl içerisinde söylediği eski ve yeni şarkıları ve sahne performansı ile izleyenleri hayran bırakan Ajda Pekkan’ın yaptığı danslar sonrası alkış yağmuruna tutuldu.

JET SOSYETE PEKKAN’I YALNIZ BIRAKMADI

Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında Ozan-Bahar Şer, Selma Türkeş, Beyhan-Adil Benardete, Mehmet Birgen, Ahmet Güneştekin, Hayri Yazıcı, Nil-Erkan Nukan, Nilüfer-Teoman Ademoğulları, Fethi Polat, Ahmet Selçuk İlkan gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasının tanına isimleri yer aldı.



HAYRANLARI İLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Pir Sultan Abdal’ın sözlerini yazdığı “Dostum Dostum” türküsünde Süperstar Ajda Pekkan sahnesinde ünlü dj Kivanch K’yı ağırladı. Ajda Pekkan ve Dj Kivanch K’nın beraber çalışarak sentezledikleri “Dostum Dostum” türküsünün düetine izleyenlerde eşlik etti. Dj Kivanch K’nın düzenlemesini yaptığı eserde jazz, rock ve ilahi tınıları dikkatleri çekti.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Süperstar kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziği şarkılarına da yer verdi. Enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşatan Ajda Pekkan programını “Yakar Geçerim” şarkısıyla sona erdirdi.