Angelina Jolie’den aile içi şiddetle mücadeleye destek

Angelina Jolie, yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ünlü sanatçı son olarak Washington'da aile içi şiddete karşı verilen mücadeleye destek oldu.

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Hollywood yıldızı, oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, ABD Senatosunda milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, özellikle kadınların maruz bırakıldığı aile içi şiddetle mücadele tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemelerin derhal senatodan geçirilmesi çağrısında bulundu.



Jolie, istismar mağdurlarına tıbbi ve hukuki yardımın yanı sıra evde şiddete maruz kalan çocuklara da destek olunmasını sağlayacak mevzuatın acilen uygulanmasını istedi.

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