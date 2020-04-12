Beyazıt Öztürk’ten itiraf: Hem güldüm hem ağladım

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un nostalji bölümlerini izlerken hem çok güldüğünü hem de çok ağladığını açıkladı.

2. Sayfa'ya konuşan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, “Beyaz Show'u yeniden yapmak istiyorum” dedi. Öztürk, “Beyaz Show'u hayatımda hiç izlemedim. Kendimi çok eleştiriyordum. Yaptığım hatalara da çok takılınca canlı yayındaki doğallığım kayboluyordu” açıklamasını yaptı.

Öztürk, en efsane bölümüyle ilgili ironik cümleler sarf etti:“En efsane programı Tarkan ile yaptım! Onunla yapamadık; en efsane o oldu. Belki televizyona çıkmak istemedi. Hiçbir yere çıkmadı. Her sanatçının bir üslubu var. Türkiye'nin en büyük sanatçılarından bir tanesi.”



‘AH EVLENSEYDİM DİYEBİLİRİM’

Koronavirüs tedbiri olarak 25 gündür evde tek başına olduğun söyleyen Beyazıt Öztürk, sunucuların “Şu günlerde ah keşke evlenseydim de yanımda biri olsaydı dedin mi hiç?” sorusuna “Demedim ama diyebilirim” yanıtını verdi.