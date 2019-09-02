Bihter Dinçel kimdir? Bihter Dinçel nereli ve kaç yaşında?

Bihter Dinçel, 1982 doğumludur. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Hacer Atasoy karakteri ile ünlenen Bihter Dinçel hakkında merak edilenler haberimizde... Bihter Dinçel nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan Bihter Dinçel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bihter Dinçel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BİHTER DİNÇEL KİMDİR?

Bihter Dinçel, 12 Mart 1982 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Bihter Özdemir Dinçel’dir. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezundur. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda 5 yıl boyunca görev almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Dudaktan Kalbe adlı dizi ile çıkan Bihter Dinçel, 2008 yılında usta tiyatrocu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiştir. Bihter Dinçel’in bu evliliğinden Yağmur Ali isminde bir oğlu vardır.

Avrupa Yakası, Dudaktan Kalbe, Gizli Dünyalar, Karamel, Kollama, Geniş Aile, Haneler, Sıkı Dostlar, Vay Arkadaş, Ali Ayşe'yi Seviyor, Gurbette Aşk, Kertenkele, Mutlak Adalet, Beyaz Gece, Eğlendirme Dairesi, Bana Sevmeyi Anlat, Bir Şey Değilim, Ailecek Şaşkınız ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol alan Bihter Dinçel, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.

Bihter Dinçel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2018 – Tehlikeli Karım (Hande) (TV Dizisi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Betül) (Sinema Filmi)

2016 – Bir Şey Değilim (Sinema Filmi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Suzan) (TV Dizisi)

2015 – Geniş Aile Yapıştır (Nazan) (Sinema Filmi)

2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Suzan) (Tv Dizisi)

2014-2016 – Kertenkele (Hale) (TV Dizisi)

2014 – Mutlak Adalet (Bahar) (Sinema Filmi)

2014 – Galip Derviş (Yasemin Çelen) (TV Dizisi)

2014 – Gurbette Aşk (TV Dizisi)

2013 – Ali Ayşe’yi Seviyor (Gülnihal)

2010 – Vay Arkadaş (Narin) (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı Dostlar (Jale) (TV Dizisi)

2009 – Geniş Aile (Nazan) (TV Dizisi)

2009 – Haneler (Bihter) (TV Dizisi)

2004-2009 – Avrupa Yakası (Zeynep) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (Feyza) (TV Dizisi)

2008 – Hanımın Gecekondusu (Halime)

2008 – Karamel (Nesrin) (TV Dizisi)

2004 – Gizli Dünyalar (TV Dizisi)

2004 – Dudaktan Kalbe (Makbule) (TV Dizisi)